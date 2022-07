Black Mirror a confirmé ses nouveaux protagonistes

Netflix

La série créée par Charlie Brooker se prépare pour sa sixième saison. Trois ans se sont écoulés depuis la sortie du précédent opus sur Netflix.

©IMDB« San Junipero », l’un des meilleurs épisodes.

Après trois ans d’absence sur le petit écran, Miroir noir reviendra au catalogue Netflix. En 2019, le cinquième volet de l’émission créée par Charlie Brooker est sorti, où les épisodes ont été diffusés « Striking Vipers », « Smithereens » et « Rachel, Jack et Ashley Too »qui a reçu une mauvaise note de la part des critiques (taux d’approbation de 67 % sur Tomates pourries) et sont passées presque sans laisser de trace de la même manière que les éditions précédentes.

Entre-temps, d’autres fictions sont apparues qui ont été comparées à cette production et ont reçu de meilleurs éloges, comme le célèbre Des années et des années, contes de la boucle et le récent gravité, qui est en passe de devenir la meilleure série de l’année. Pour cela, Netflix sait très bien que pour le sixième volet de Miroir noir Ils vont devoir élever le niveau des épisodes pour que Black Mirror remporte l’approbation unanime qu’il a su avoir dans ses premiers opus.

Ce jour les acteurs qui feront partie de trois des nouveaux épisodes de Miroir noir. Variété était chargé de confirmer la nouvelle et il convient de noter que la toute nouvelle livraison aura plus d’épisodes que la cinquième saison, donc plus de confirmations sont attendues concernant une production qui n’a pas donné de détails sur les sujets qu’elle touchera. Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton et Anjana Vasan étaient les artistes confirmés au casting.

+Les meilleurs chapitres de Black Mirror

3 – Piqué du nez

Faite par Bryce Dallas Howardcet épisode se concentre sur une société dans laquelle les interactions humaines et les activités que chacun fait sont réduites à des étoiles et aime (un peu comme le contexte actuel). L’histoire fait partie de la troisième saison et est présentée comme une descente dans la folie par le personnage principal, qui fait l’impossible pour être « accepté ».

2 – Tout votre historique

La première saison de Miroir noir Il a montré une invention qui, bien qu’elle ne soit pas encore devenue réalité, ne serait pas étrange de la voir à court terme. C’est un appareil qui permet à l’être humain de revivre toutes ses expériences quotidiennes à partir d’un implant oculaire qui enregistre toutes ses interactions. Le résultat? La possibilité d’être pris entre la nostalgie et le besoin de s’évader du présent en s’accrochant aux souvenirs.

1 – Saint Genévrier

Sans aucun doute, l’un des meilleurs épisodes de la série, qui a su capter l’ambiance eighties en plein essor au sein des productions télévisuelles et cinématographiques. Faite par Gugu Mbatha-Raw et Mackenzie Davisest peut-être le plus optimiste des chapitres présentés par Miroir noir. Dans le cadre de la troisième saison, il montre l’existence d’une sorte de paradis numérique auquel on peut accéder lorsqu’on est dans un état végétatif ou qu’on est décédé.

