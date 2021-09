Black Mafia Family, une dure histoire vraie qui devient une série et brise tous les stéréotypes

Ce dimanche 26 septembre, Starz Play ajoutera à son catalogue Famille mafieuse noire. La série, qui se compose de huit épisodes et d’une seule saison, a été créée par 50 cent et Randy Huggins, également connu pour son travail sur Criminal Minds. Plusieurs fois, les plateformes inspirent leurs productions dans des romans ou des histoires vraies et c’est ce qui se passe avec cette nouvelle bande qui est sur le point de sortir.

Bien qu’il existe certaines licences créatives, Famille mafieuse noire est l’histoire vraie des frères seigneurs de la drogue, Demetrius « Big Meech » et Terry Flenory. « Suivez deux frères qui ont émergé des rues délabrées de Détroit à la fin des années 1980 et ont fondé l’une des mafias les plus influentes du pays« Dit le synopsis officiel de la série. Et il faut noter que, dans un mensonge, il n’a rien.

Meech et Tee, comme on appelle les trafiquants de drogue et qui sont maintenant incarcérés, étaient les promoteurs d’une organisation qui distribuait de la cocaïne à travers les États-Unis. Au Famille mafieuse noire, les accusés sont interprétés par Demetrius Flenory Jr, le vrai fils du frère aîné et de l’acteur Da’Vinchi.

Mais, au-delà du véritable lien d’un des acteurs avec l’histoire et comment la production a traversé une enquête ardue pour faire le travail, il faut noter que Famille mafieuse noire elle a tout pour devenir l’une des séries les plus prometteuses et les plus réussies de l’année. Outre l’intrigue et tout ce qui consiste à parler des trafiquants de drogue, la mise en scène que lance Starz Play avec le strip est digne d’admiration.

Jouant avec le flashback, il sait exactement comment diviser les jours d’enfance des Flenory ainsi que leurs années d’adulte. Passant de l’image en noir et blanc, avec un décor ancien, il atteint, par exemple, les dernières années de Meech et Tee en liberté, déjà avec leur propre fortune, sa voiture selon l’époque et sa garde-robe est, aussi, appropriée au cycle qui raconte la série.

Ensuite, les comédiens qui jouent leurs rôles respectifs sont aussi un plus pour la fiction. Les expressions, sans être exagérées, parviennent à dépasser l’écran et à se connecter avec le spectateur au point de ressentir la sensibilité, la tension ou l’angoisse de l’instant capturé. De plus, la série parvient également à briser tous les stéréotypes imposés par la société.

C’est-à-dire qu’au-delà de parler de la terrible histoire de deux trafiquants de drogue, Randy Huggins a su raconter dans les moindres détails le contexte qui a conduit les Flenory à promouvoir Famille mafieuse noire. La discrimination, l’abus de pouvoir et les mauvais traitements que subissent quotidiennement les personnes de couleur se reflètent également dans cette histoire qui montre la version la plus crue de deux condamnés.