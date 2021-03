Black Lives In Music: la nouvelle initiative de lutte contre le racisme | 45S

Le mouvement Black Lives Matter était sur toutes les lèvres lorsqu’il a mis en lumière l’un des problèmes qui fait le plus de ravages aux États-Unis et dans le monde: le racisme. Après ce qui s’est passé avec la mort de George Floyd et les manifestations dans le pays nord-américain, cela a pris beaucoup de force, et maintenant nous pouvons le voir actif dans d’autres domaines.

Black Lives In Music est la nouvelle initiative dont on démontre qu’elle arrête le racisme en utilisant la musique pour sensibiliser, une arme plus que puissante et surtout en période de changement social comme celui que nous vivons.

«Les principaux objectifs de BLIM sont d’agir comme un catalyseur pour un changement significatif, de fournir des opportunités aux musiciens au niveau local, de soutenir et de responsabiliser les artistes noirs et de défendre l’égalité dans l’industrie de la musique», a rapporté récemment dans le cadre de la Semaine de la musique.

«Nous réunissons tous les musiciens et professionnels de la musique noire pour cette enquête afin de créer un changement. Votre participation fera de ces données, actuellement inexistantes, l’ensemble de données le plus puissant sur les musiciens noirs au monde qui sera utilisé pour conduire un changement positif et durable », a déclaré Charisse Beaumont, co-fondatrice du mouvement en musique.

De même, en parallèle, le BLIM Experience Survey sera lancé, qui servira à enquêter et à faire connaître l’environnement dans lequel vivent les musiciens afro-descendants. Les résultats seront annoncés au premier trimestre de cette année.

Et vous pensez-vous?