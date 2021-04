Black Lightning Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et examen de la quatrième et dernière saison !!

Le 8 février 2021, The CW a créé la quatrième et dernière saison de la série télévisée américaine Black Lightning, basée sur le personnage de DC Comics Jefferson Pierce / Black Lightning. Les émissions de super-héros de la CW sont toutes devenues de grands succès, et elles sont toutes assez décentes, mais ce ne sont pas vraiment des drames de prestige.

Mais que se passerait-il si Greg Berlanti et son équipe en trouvaient un qui était mortellement sérieux? C’est ce que nous voyons dans Black Lightning, qui est basé sur un personnage de DC des années 1970.

Revoir:

Malgré le fait que Black Lightning soit créé par Greg Berlanti et Marc Guggenheim et soit diffusé sur The CW, le co-créateur Salim Akil a récemment déclaré aux critiques de télévision que l’émission ne faisait pas partie du réseau «Arrowverse», qui comprend Arrow, The Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. On comprend vite pourquoi après avoir vu le pilote.

C’est une présentation unique par rapport aux autres. D’une part, c’est un ton très sérieux, sans plaisanteries, sans bandes dessinées, ni intrigues comme les autres séries. D’autre part, Black Lightning est le premier super-héros d’âge moyen de la CW, au moins dix ans plus âgé que tout autre héros de l’Arrowverse, avec un différend sur son identité que même Stephen Amell ne peut égaler.

Outre les pouvoirs de Jefferson Pierce, la série et la ville de Freeland sont beaucoup plus ancrées dans le réalisme de 2018 que n’importe quelle autre série de super-héros de la CW, c’est pourquoi Black Lightning ne fait pas – et ne peut pas faire – partie de l’Arrowverse. .

Bien que cela ne soit peut-être pas aussi réaliste que, disons, The Chi, l’émission est sérieuse sur la façon dont le racisme, la violence et la corruption peuvent devenir incontrôlables dans une grande ville, même en 2018. L’émission ne fait aucun effort pour justifier la brutalité policière contre les noirs ou pour le dépeindre comme un autre méchant à vaincre.

Ce qui est plus intriguant, c’est qu’il ramène Black Lightning lorsque la violence généralisée devient personnelle. Il a conclu un accord avec le chef d’orchestre local Lala (William Catlett), un ancien camarade de classe, pour maintenir la paix avec The One Hundred, mais c’est au mieux faible.

Et, comme il le découvrira bientôt, Tobias Whale est toujours aux commandes. Dans les semaines à venir, il sera intéressant de voir comment tous ces points de vue seront discutés. Nous n’obtiendrons pas de «monstre / extraterrestre / méchant de la semaine» dans cet épisode, ce qui signifie que nous allons plonger en profondeur dans l’histoire des personnages, ce qui est une idée bienvenue étant donné la qualité du dessin des personnages. le pilote.

Le verdict:

Black Lightning est autant un drame de prestige qu’un film de super-héros, avec beaucoup d’action à indice d’octane élevé dans une bonne mesure.

