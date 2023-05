« Black Knight » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Chevalier noir”, Drame de science-fiction sud-coréen Netflix Basé sur le webtoon « Delivery Knight » de Lee Yoon-gyun, il n’a été créé que le 12 mai 2023, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire et les fans de productions asiatiques demandent déjà un deuxième versement.

La fiction écrite et réalisée par Cho Ui-seok a un budget de 25 milliards de wons et un casting principal composé de Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok et Esom.

Les six premiers épisodes de « Chevalier noir » se déroulent dans un futur dystopique et dans un monde ravagé par la pollution, où la survie de l’humanité dépend d’un groupe de livreurs d’élite, parmi lesquels le légendaire gentleman ‘5-8’, qui, avec quelques collègues, lui donne de l’espoir pour le réfugiés. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« BLACK KNIGHT », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé une deuxième saison de la série sud-coréennemais apparemment, dans le dernier chapitre, l’histoire du revendeur ‘5-8′, Sa-wol et Seol-ah a une fin fermée, il est donc peu probable qu’il reçoive un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Black Knight », Ryu Seok effectue un dernier jeu, tandis que 5-8 et Seol-ah font équipe pour arrêter Cheonmyeong une fois pour toutes. Bien que certains sacrifices soient nécessaires, ils parviennent à rétablir l’ordre, à démasquer les corrompus et à améliorer la vie des survivants.

Bien que la série soit basée sur le webtoon de Lee Yoon-gyun, elle ne raconte pas la même histoire.Par conséquent, il n’y a pas de matériel original pour continuer le drame de science-fiction ou pour servir de guide pour spéculer sur une éventuelle deuxième saison.

La plupart des productions coréennes sur Netflix n’ont qu’une seule saison, cependant, il y a quelques exceptions. Par exemple, « The Squid Game » a obtenu le feu vert pour un nouvel épisode en raison de son succès indéniable. Est-ce que la même chose se produira avec « Black Knight » ?

Le dealer du ‘5-8’ reviendra-t-il dans un deuxième volet de la série sud-coréenne « Black Knight » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « CHEVALIER NOIR » ?

« Black Knight » a été créé sur Netflix le 12 mai 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série sud-coréenne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.