« Black-Ish »: les enfants d’Anthony Anderson ne seront jamais dans ses films et émissions de télévision – voici pourquoi

Anthony Anderson joue le rôle d’un père de cinq enfants sur ABC Noirâtre. L’acteur de 51 ans a remporté le rôle d’Andre « Dre » Johnson en 2014. De plus, il travaille en tant que producteur exécutif avec Kenya Barris.

Depuis qu’ils sont devenus célèbres pour ses rôles au cinéma et à la télévision, les enfants d’Anderson ont suivi ses traces et ont commencé à jouer. Cependant, le Jack kangourou La star a une raison pour laquelle il ne travaillera pas avec ses vrais enfants.

Combien d’enfants Anthony Anderson a-t-il ?

Anderson a fait ses débuts dans le monde du théâtre dans les années 1990. Après avoir sauté entre des concerts au cinéma et à la télévision, il a réservé Noirâtre. Dans la série, Anderson joue le mari de Tracee Ellis Ross. Ensemble, le couple élève leurs enfants, Zoey (Yara Shahidi), Andre Jr. (Marcus Scribner), Diane (Marsai Martin), Jack (Miles Brown) et Devante (Berlin et August Gross). Depuis qu’il a joué dans Black-ish, il a reçu 11 nominations aux Emmy Awards pour avoir joué à Dre.

Dans la vraie vie, Anderson n’a pas autant d’enfants que le sien Noirâtre alter égo. Les Transformateurs La star et sa femme, Alvina Stewart, ont deux enfants : Kyra, 25 ans, et Nathan, 21 ans. Bien que le couple se soit marié en 1999, Stewart a demandé le divorce d’Anderson en 2015, invoquant des « différences irréconciliables », selon Essence. Cependant, le couple s’est réuni en 2017.

Les enfants d’Anthony Anderson étaient trop cool pour jouer dans « Black-ish »

Les enfants d’Anthony Anderson ont grandi avec leur père sous les projecteurs. Pourtant, seul son fils, Nathan, travaille devant la caméra. Dans une interview avec LX News, le Moi, moi-même et Irène star a déclaré que Kyra fréquente l’Université de Houston en tant qu’étudiante diplômée.

Anderson a également dit à Rachel Ray en 2016 que Nathan agissait. L’acteur voulait que son fils joue le personnage de Scribner, mais son « facteur de butin » l’a empêché d’obtenir le rôle.

« Mon fils est un jeune acteur talentueux, qui suit mes traces… A une nouvelle émission qui sera sur Netflix avec Rev Run », a déclaré Anderson. « Ils commencent en janvier et il va jouer le fils de Rev Run. » Il a poursuivi: « Je voulais qu’il soit Andre Jr. sur Noirâtre, mais le facteur cool de mon fils… Vous savez, il a juste un peu trop de butin, et je ne sais pas d’où il le tient. Je me demande parfois s’il est à moi ou non. Son facteur de butin est juste hors des charts ! Et nous avions besoin qu’il ne soit pas maladroit mais juste un gamin ringard, et il ne pouvait pas s’en débarrasser. Et donc je ne pouvais pas le caster !

La star de « Black-ish » a coupé financièrement ses enfants

Malgré sa tentative d’amener son fils Noirâtre, Anderson a récemment déclaré qu’il avait des règles financières strictes pour ses deux enfants. En parlant avec Actualités LX, les Romeo doit mourrir L’acteur a déclaré qu’il avait cessé de payer les dépenses de ses enfants une fois qu’ils avaient commencé à prendre des « décisions d’adultes ».

« Ma fille de 24 ans est scolarisée à l’Université de Houston », a déclaré Anderson en janvier 2021. « Ces cordons de la bourse ont été récemment coupés lorsqu’elle a décidé que les études supérieures n’étaient plus pour elle. Eh bien, mon chéquier non plus.

Quant à Nathan, il a affirmé que son soutien financier avait pris fin après avoir réservé Tout sur les Washington sur Netflix en 2018. Anderson a décidé de couper la parole à son fils une fois que l’acteur de 19 ans a choisi de renoncer à l’université pour la série.

« Nous avons eu ces discussions sur la littératie financière et sur la planification de l’avenir. Je finançait tout tant qu’il était à l’école. Une fois qu’il a pris la décision adulte d’abandonner l’université, il est devenu adulte à 19 ans. Et il a réussi, vit seul et s’occupe de ses factures.

La course d’Anderson Noirâtre se terminera lorsque la série diffusera son dernier épisode en 2022.