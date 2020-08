Black Is King de Beyoncé célèbre sans vergogne Afrofuture

Il y a une citation à quelques minutes du nouvel album visuel de Beyoncé Le noir est roi qui clignote par inadvertance à l’évolution de plus de 30 ans de l’icône: «L’histoire est votre avenir. Un jour, vous vous retrouverez là où vous avez commencé, mais plus fort.

Montée au sommet d’un cheval pinto, et avec des tresses et des défenses perlées individuellement couronnées sur sa tête, Beyoncé tient la promesse. Elle raconte une fois de plus à travers la calligraphie du poète somalo-britannique Warsan Shire, dont les vers étaient en bonne place dans le film HBO de Beyoncé en 2016. limonade. La musicienne a depuis longtemps surpassé les triomphes d’un artiste, mais avec ce nouveau film, elle vise quelque chose de plus grand: rendre hommage à la diaspora africaine et au futurisme noir qui l’attend.

Bien que l’afrofusion ne soit pas un son commun dans tout le catalogue de Beyoncé – à l’exception de l’effort de 2011 partiellement inspiré de Fela Kuti 4 – Ces dernières années, la chanteuse a fait un investissement sérieux pour amplifier le récit noir à travers son art. Avec Le noir est roi, elle a non seulement imaginé son nouvel album comme un voyage visuel, mais a transformé l’un des films classiques de Disney, Le roi Lion, comme une reconnaissance de la souveraineté multigénérationnelle de la fierté noire. Avec des collaborations variées, l’album et le film se démarquent des six précédents albums solo de Beyoncé, ce qui témoigne du tissage d’autres perspectives dans son travail.

Images: Parkwood Entertainment / Disney Plus

Cette année, l’Amérique a subi une perte déraisonnable de vies noires, notamment avec la mort de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor aux mains des forces de l’ordre. Dans un certain nombre de villes métropolitaines, le racisme a été déclaré crise de santé publique. Beyoncé a régulièrement utilisé sa plate-forme de sensibilisation sociale, appelant récemment à l’arrestation des policiers du Kentucky qui ont tué Taylor. Par les disparités raciales et les soulèvements nationaux qui les entourent, Le noir est roi est une lueur d’espoir au milieu d’injustices récurrentes.

Un peu comme limonade, Beyoncé s’appuie fortement sur la religion et l’ancestralisme ouest-africains pour que son public noir trouve la bénédiction malgré le traumatisme historique. À travers une allégorie cyclique de Moïse, dans laquelle Beyoncé blottit étroitement un bébé trouvé dans un panier tressé pris en train de couler en aval, l’interprète se présente comme une matriarche supervisant le dynamisme de la vie des Noirs. Les eaux baptismales sont un trope partout Le noir est roi, rappelant la vignette «Love Drought» dans limonade, qui a également rendu hommage à la fraternité sud du film de 1991 Filles de la poussière. Le continuum de l’eau signifie également le passage du Milieu, la traite des esclaves de l’Atlantique acheminant les Africains captifs vers le Nouveau Monde par bateau.

Portant constamment des robes jaunes volumineuses, la tenue de Beyoncé tout au long Le noir est roi – et également visible dans la partie «Hold Up» de limonade – fait allusion à la déesse de la rivière Yoruba Oshun, représentant l’amour, la fertilité et la sensualité. Outre l’hypervisibilité de la religion noire, le segment «Esprit» de Le noir est roi a été filmé sur les terres indigènes sacrées de Havasu Falls en juillet dernier. Le conseil tribal Havasupai du pays aurait été «honoré» que Beyoncé embrasse leur maison.

Images: Parkwood Entertainment / Disney Plus

Peint deux fois comme une Madone Le noir est roi, il devient évident que le film n’est pas simplement une réimagination humaine de Le roi Lion, mais un hommage au statut de Beyoncé en tant que mère à trois reprises. Plutôt que d’être un sous-estimé Hausfrau, Beyoncé joue l’excellence noire en ayant une multitude de changements de garde-robe flossy et moulants à la manière de son film d’album de 2013 BEYONCÉ. La tenue monochromatique et scintillante commémore les styles des années 70 et 80 de Labelle, Donna Summer et Grace Jones, et garantit que l’optique des téléspectateurs reste sur Blackness. Après avoir couplé son single surprise «Black Parade» le 19 juin avec un annuaire de sites Web d’entreprises appartenant à des Noirs, Beyoncé saisit le moment de Le noir est roi porter de nombreux vêtements créés par des créateurs noirs.

Beyoncé dédie le film à son fils, Sir, mais tout l’empire Knowles-Carter est exposé, notamment dans le segment «MOOD 4 EVA». Dans un manoir somptueux, le film trouve le musicien à côté de Jay-Z et flanqué de majordomes blancs, avec un qui brosse même à fond sa grille incrustée de diamants.

L’allégeance grandiose du couple a été mise en lumière pour la première fois depuis le single de 2003 «Crazy in Love», et leur règne se poursuit depuis près de 20 ans, alors que Beyoncé et Jay-Z ont utilisé des repères visuels riches en inspiration africaine sur des œuvres à la fois séparément et ensemble. Leur affiche promotionnelle pour la tournée conjointe 2018 Sur la course II fait référence à la balade en moto en défense dans le film sénégalais de 1973 Touki Bouki. Jay-Z a développé des locomotives de forme libre afrocentriques après la sortie de son album de 2017 4:44. Sur leur premier album collaboratif 2018, TOUT EST AMOUR, Les Carters se sont appuyés sur des échantillonnages infusés de reggae, même sur le tournage Sur la course II visuels de tournée en Jamaïque. Le clip de l’album single «APESHIT» était littéralement une prise de contrôle, car le casting exclusivement noir louait le musée du Louvre pour le tournage. Fidèle à la tradition, le Le noir est roi famille la réunion est un autre volet distingué de leur lien d’autonomisation des Noirs. Première Le noir est roi sur un service de streaming appartenant à Disney – la plus grande entreprise de médias au monde – est un autre cran de la ceinture de redistribution économique et de prospérité des Carters.

Ont progressé dans l’activisme féministe noir depuis la sortie de BEYONCÉ, le chanteur fait de la place pour les collaboratrices, les amis et la famille Le noir est roi. Tierra Whack, Jessie Reyez, Tiwa Savage et bien d’autres sortent de leur travail sur Le roi Lion: Le cadeau dans le nouveau film. Pour «Brown Skin Girl», Beyoncé revisite les visuels des vidéos personnelles intimes à un bal débutant africain avec les apparitions de sa fille aînée, Blue Ivy, Naomi Campbell, Lupita Nyong’o et l’ancienne coéquipière de Destiny’s Child Kelly Rowland. La pose sculpturale des femmes tout au long du film les présente également comme un conseil royal honorable soutenant la lignée noire. Avec des armoires vibrantes, les femmes de Le noir est roi enfilez des coiffures naturelles élaborées – dans différentes parties du film, Beyoncé porte 30 pieds de tresses de boîte imposantes alors qu’elle se tient au sommet d’une échelle, tandis que dans une scène ultérieure, les femmes Himba ont les cheveux recouverts d’argile rouge.

C’était peut-être un choix favorable pour Le roi lion: le cadeau pour devenir un film musical, car certains auditeurs ont critiqué l’album pour avoir exclu les artistes d’Afrique de l’Est alors que le film de 2019 se déroulait au Kenya. D’autres, en particulier ceux qui figuraient sur l’album, se sont sentis adoptés par la curation de l’album de Beyoncé, observant qu’Afrobeat deviendrait acceptable aux États-Unis et dans le monde. L’entrelacement du hip-hop et du R&B américains avec l’afrobeat diasporique est un mélange naturel – même le rappeur-producteur Pharrell marche au sommet d’un mur de conteneurs recyclés dans le visuel de «WATER», faisant référence à l’artiste d’installation ghanéen Serge Attukwei et à l’environnementalisme.

Grâce à l’objectif intentionnel et visionnaire de Beyoncé, l’opulence noire prospère à l’intérieur Le noir est roi. En 80 minutes, elle crée un voyage afrofuturiste pour ses fans dévoués et les téléspectateurs de la génération Z qui graviteront naturellement vers Disney – et le canon noir nostalgique trouvé sur Disney Plus. Après tout, dans Destiny’s Child, Beyoncé a inauguré la série animée du début des années 2000 La famille fière en interprétant la chanson thème mémorable de l’émission.

Trouvant l’identité de soi grâce aux conseils de ses ancêtres, Beyoncé met à nu que célébrer Blackness n’est pas seulement une appréciation du passé. Le noir est roi est une remise en état de notre avenir prospère.