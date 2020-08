“Black Is King”: Blue Ivy, Rumi et Sir volent la vedette à Beyoncé

01.08.2020 à 14h23

La superstar Beyoncé a fait le prochain coup avec son film musical “Black Is King”. Mais ses trois enfants volent la vedette.

Le film musical “Black Is King” est disponible chez Disney + depuis vendredi 31 juillet. La superstar Beyoncé (38 ans) a réussi le prochain coup d’État, les fans et les critiques sont accablés d’éloges pour leur nouveau travail. L’album visuel est basé sur la musique de “The Lion King: The Gift”, le chanteur a travaillé dessus pendant un an. En plus de Beyoncé, d’autres visages bien connus peuvent être vus dans “Black Is King” – en particulier sa fille de huit ans, Blue Ivy Carter. Avec les jumeaux Rumi et Sir, trois ans, elle vole la vedette à sa célèbre mère.

Un moment privilégié sur trois générations

Blue Ivy Carter apparaît plusieurs fois dans “Black Is King”. Ses tenues sont basées sur celles de sa mère et pas moins élaboré ou impressionnant. La fillette de huit ans prouve une fois de plus qu’elle se sent chez elle devant la caméra et semble n’avoir aucun problème à suivre les traces de sa mère.

Il devient particulièrement intime avec “Brown Skin Girl”. Beyoncé montre non seulement avec Blue Ivy dans des robes coordonnées, mais aussi avec sa mère Tina Knowles-Lawson (66 ans) et sa fille Rumi. Un camée rare des trois ans pour l’image sur trois générations.

Un dévouement émouvant pour le petit monsieur

Outre ses enfants et sa mère, son mari Jay-Z (50 ans) et son ancien collègue de Destiny’s Child, Kelly Rowland (39 ans), le musicien Pharrell Williams (47 ans), la lauréate d’un Oscar Lupita Nyong’o (37 ans) et le mannequin Naomi Campbell ( 50). Le petit monsieur reçoit un honneur spécial.

À la fin, Beyoncé dédie «Black Is King» à son fils, y compris un joli clip. Avec le dévouement à Monsieur, cependant, cela ne suffit pas. Le chanteur dédie également «Black Is King» à «tous nos fils et filles, le soleil et la lune s’inclinent devant vous. Vous êtes la clé du royaume. “

