Black Friday Week à SATURN: 9 bons plans pour les fans de jeux

Que ce soit PlayStation, Xbox, Switch ou PC, la Black Friday Week est faite pour les joueurs! SATURN a considérablement baissé les prix des jeux et du matériel, vous pouvez découvrir de nombreuses offres. Vous pouvez trouver ici neuf bonnes affaires particulièrement intéressantes!

Pour la Black Friday Week, SATURN propose de nombreux produits aux meilleurs prix. Nous avons examiné toutes les offres et en avons sélectionné dix particulièrement intéressantes pour vous.

Carte PlayStation Plus, 12 mois pour 44,99 euros

Carte-cadeau pour 12 mois de PlayStation Plus.

Qu’il s’agisse de PS4 ou PS5, pour jouer en ligne avec votre PlayStation, vous avez besoin d’un abonnement PS Plus. L’abonnement payant comprend également un stockage cloud précieux pour vos scores, des réductions et des jeux mensuels auxquels vous pouvez jouer pendant toute la durée de l’abonnement sans frais supplémentaires. En tant que membre de PlayStation 5, vous avez également accès à la collection PS Plus, une collection des meilleurs jeux PlayStation 4. Pour la Black Friday Week, il y a 12 mois PS Plus chez SATURN pour seulement 44,99 euros.

Sony PlayStation 4, 500 Go – Bundle avec “FIFA 21” pour 319,99 euros

Tout pour commencer: la PS4 avec “FIFA 21”.

La PS4 en vaut-elle toujours la peine même si la PlayStation 5 est déjà sur le marché? Naturellement! Il existe déjà plus de 4000 jeux pour la populaire console de jeu et de nouveaux sont toujours en cours de sortie. La PS4 sera probablement encore livrée avec de nouveaux titres pendant quelques années, donc suffisamment de fournitures sont garanties. De plus, les deux PlayStations peuvent facilement jouer l’une avec l’autre en ligne, et il existe également de nombreux accessoires pratiques. Surtout, vous faites maintenant une vraie affaire avec une PS4. Cet ensemble abordable comprend même la dernière version de la simulation de football d’EA, “FIFA 21”.

“Doom Eternal”, PS4 pour 11,99 euros

Plus vite plus haut! La saga sanglante “Doom” entre dans le prochain tour avec la partie actuelle. Des tirs sauvages, des hordes folles d’adversaires et des niveaux tentaculaires vous gardent sur vos gardes, tandis que la bande-son en métal chatouille vos conduits auditifs. De nouvelles armes puissantes éloignent les démons bien connus, tandis que vous, en tant que tueur de malheur, bénéficiez d’une liberté de mouvement sans précédent. Le multijoueur propose le nouveau mode de combat dans lequel deux tueurs s’affrontent contre un démon gigantesque, contrôlé par un troisième joueur. “Doom Eternal” n’est sorti qu’en 2020 et est l’un des tireurs les plus excitants de l’année.

WD Black D10 Game Drive, disque dur externe 8 To pour 145,25 euros

Quiconque aime les jeux le sait: ils deviennent de plus en plus gros. Les jeux qui nécessitent jusqu’à 100 gigaoctets d’espace de stockage ne sont plus rares. En outre, il existe des captures d’écran ou des vidéos capturées et d’autres données qui doivent toutes être stockées quelque part. Ce n’est pas un problème avec le D10 de WD Black: huit téraoctets de stockage devraient suffire dans un avenir prévisible pour sécuriser votre contenu. Si vous avez une Xbox Series X / S ou PS5, vous pouvez également y enregistrer des jeux PS4 ou Xbox One et y jouer directement à partir du disque dur de la console de nouvelle génération.

Xbox One X – Edition limitée “Cyberpunk 2077” pour 369,45 euros

Le jeu n’est même pas encore sorti, mais l’édition limitée très convoitée de la Xbox One X pour “Cyberpunk 2077” est toujours disponible à un prix limité: le design exclusif de la console et du contrôleur rappelle l’atmosphère du jeu de science-fiction sombre de “The Witcher “fabricants. Avec cette sortie, vous recevrez également une version numérique complète de «Cyberpunk 2077». La Xbox One X est la console la plus puissante de la dernière génération et dispose d’un téraoctet de mémoire interne. Il est presque inaudible et offre un lecteur Blu-ray 4K pour un plaisir de film haute résolution.

“Burnout Paradise Remastered”, Nintendo Switch pour 24,99

Course en monde ouvert sans limites: “Burnout Paradise” a été le premier jeu de course “burnout” sans itinéraires fixes. Le remaster du classique apporte le chaos de la rue au populaire Nintendo Switch. “Burnout Paradise” fourre un énorme 45 kilomètres carrés d’espace de conduite dans la console de jeu mobile. Le remaster contient les huit extensions publiées, avec lesquelles vous pouvez également découvrir beaucoup de plaisir de course en ligne. Un grand coureur d’arcade qui fonctionne sur Switch à une vitesse de 60 images par seconde.

Moniteur HP V24 Full HD, 60 Hz pour 88,99 euros

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau moniteur de jeu prenant en charge 60 Hertz, ou souhaitez-vous ajouter un deuxième écran à la configuration de votre PC? Ce moniteur 24 pouces avec une résolution de 1080p de HP est disponible pour la Black Friday Week à un prix imbattable chez SATURN. Le temps de réponse rapide de seulement 5 ms et la classe d’efficacité énergétique A + sont d’autres caractéristiques qui rendent ce moniteur HP attrayant.

“Mafia: Definitive Edition”, Xbox One pour 24,99 euros

Mon collègue Patrick appelle “Mafia: Definitive Edition” un “remake parfait” dans son test. Le jeu du monde ouvert est un véritable jeu culte dans lequel vous, en tant que Mafioso Tommy, rendez la ville de Lost Heaven dangereuse. Le remake est basé sur la technologie du successeur “Mafia 3”, nouveau est (en plus de l’optique) entre autres choses que vous pouvez désormais également conduire des motos. Ce jeu est un must pour les fans de scénarios de gangsters! Selon la console Xbox utilisée, “Mafia: Definitive Edition” brille même jusqu’à une résolution 4K et HDR.

Souris gaming Logitech G502 Hero pour 34,12 euros

Onze boutons programmables, des poids réglables et un éclairage Logitech G Lightsync – cette souris de jeu combine un design subtil avec une bonne maniabilité et une excellente technologie. De plus, le G502 propose des boutons de souris mécaniques avec tension de ressort, le taux d’échantillonnage peut être réglé entre 200 et 16 000 DPI. Pratique: la molette de la souris peut basculer entre la rotation continue et pas à pas en appuyant simplement sur un bouton. Une excellente souris de jeu de Logitech – et tout simplement imbattable à ce prix.