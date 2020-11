Black Friday Week à SATURN: 7 bons plans pour les fans de technologie

De l’iPhone 11 aux Samsung Galaxy Buds + en passant par la barre de son Bose Solo 5: pour la Black Friday Week, SATURN a considérablement réduit les prix et propose d’innombrables offres intéressantes. Voici sept recommandations techniques pour vous.

Pour la Black Friday Week, SATURN propose de nombreux produits aux meilleurs prix. Nous avons examiné les offres et sélectionné sept bonnes affaires pour vous.

iPhone 11 (64 Go) pour 599,50 euros

L’iPhone 11 est disponible à un prix compétitif chez SATURN.

L’iPhone 11 est l’un des meilleurs smartphones Apple du marché, même si le successeur est désormais disponible. L’appareil impressionne par sa longue durée de vie de la batterie, que la plupart des utilisateurs peuvent facilement passer la journée. Un autre point fort est la double caméra avec un objectif standard de 12 mégapixels et un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels. Vous pouvez trouver un test détaillé de l’Apple iPhone 11 ici.

Sonos One (Gen.2) pour 154,99 euros

Le Sonos One fonctionne seul ou dans le cadre d'un système multi-room.

Le Sonos One de deuxième génération est une sorte de version de luxe des haut-parleurs intelligents Google Home et Amazon Echo. En option, avec Google Assistant ou la commande vocale Alexa, le haut-parleur intelligent lit la musique de fournisseurs tels que Spotify et Deezer, et diffuse également le contenu de l’iPhone et de l’iPad via AirPlay 2. Le haut-parleur peut être intégré dans un système multi-pièces Sonos via le logiciel Sonos ou utilisé avec un second Sonos One dans une configuration stéréo.

Samsung Crystal TU7079 pour 388,95 euros

Avec le TU7079, Samsung propose un téléviseur UHD bien équipé pour les débutants.

Quiconque cherche à se lancer avec la télévision 4K pourrait être satisfait du GU55TU7079n de Samsung. L’appareil de 55 pouces maîtrise non seulement le contenu haute résolution, mais également le matériau HDR à contraste élevé. La liste des fonctionnalités comprend également le vaste portail Smart TV de Samsung, y compris l’intégration Alexa et Apple AirPlay 2.

Logitech G332 pour 28,27 euros

Le casque G332 ne convient pas uniquement aux joueurs.

Pour les jeux ou la prochaine conférence Zoom au bureau à domicile: le casque Logitech G332 avec coussinets en cuir synthétique et bandeau réglable promet un haut niveau de confort. Deux pilotes sonores de 50 millimètres assurent un bon son, tandis qu’un microphone de 6 millimètres est utilisé pour les sessions de jeu conjointes ou les vidéoconférences. Il est pratique que le microphone soit automatiquement coupé dès qu’il est rabattu.

Samsung Galaxy Buds + pour 67,26 euros

Les Galaxy Buds + marquent avec une autonomie exceptionnelle.

Les Galaxy Buds + de Samsung font partie des véritables écouteurs sans fil avec la meilleure autonomie de batterie, avec jusqu’à 11 heures de lecture ininterrompue. Le son des petits écouteurs intra-auriculaires est également convaincant grâce au réglage sonore d’AKG, et grâce aux trois microphones intégrés dans chaque oreillette, ils sont également parfaits pour les appels téléphoniques et les appels vidéo. Un autre point fort est le boîtier de charge avec une batterie intégrée qui peut être chargée via une charge sans fil.

Crucial P1 avec 1 téraoctet pour 77,01 euros

Le Crucial P1 est un SSD NVMe rapide pour PC.

Si vous souhaitez équiper ou étendre votre PC avec un SSD rapide, le Crucial P1 est une offre attractive. Le SSD NVMe offre des vitesses d’accès allant jusqu’à 2000 Mbit / s et est donc plusieurs fois plus rapide que les disques durs conventionnels. Un autre avantage est le format M.2 peu encombrant, qui permet une installation directement sur la carte mère.

Bose Solo 5 pour 138,42 euros

Le Bose Solo 5 est à la fois une barre de son et un haut-parleur Bluetooth.

La barre de son Bose Solo 5 convient à presque tous les téléviseurs, elle peut être connectée au téléviseur via un câble optique, un câble coaxial ou analogique. En prime, le Solo 5 peut également être utilisé comme haut-parleur pour les smartphones et les ordinateurs portables compatibles Bluetooth. La télécommande universelle fournie peut contrôler à la fois le téléviseur et la lecture de musique à partir d’autres appareils.