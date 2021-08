Black Desert Dev Pearl Abyss se tourne vers Pokémon pour son prochain projet

Le dernier projet que le développeur de Black Desert Pearl Abyss a annoncé lors d’un livestream de Geoff Keighley a fini par être retardé indéfiniment, alors ne retenez pas votre souffle trop fort pour DokeV. Annoncé pendant Soirée d’ouverture de la Gamescom en direct, le prochain projet du studio sud-coréen est décrit comme une « aventure d’action en monde ouvert de collecte de créatures » et est actuellement en cours de développement.

Le communiqué de presse explique : « Les créatures légendaires de la mythologie et du folklore coréens, Dokebi, vivent en harmonie avec les humains et contribuent à encourager les rêves à partir desquels ils gagnent en force. Ils représentent toutes les passions et les rêves mondains des humains et peuvent fournir du courage et de la force aux humains qu’ils soutiennent activement. DokeV encourage un style de jeu ouvert et une exploration et propose un monde ouvert magnifiquement conçu qui est plein d’émerveillement et permet aux joueurs de s’engager dans une multitude d’activités passionnantes avec leur Dokebi collecté.

Jusqu’à présent, cela a l’air plutôt savoureux – mais le Crimson Desert susmentionné, qui a fait ses débuts pendant Les Game Awards 2020 à la fin de l’année dernière avant d’être repoussé. Il n’y a pas de fenêtre de publication attachée à DokeV, ni aucune indication du moment où nous en saurons plus. Cela semble certainement impressionnant, cependant, et nous sommes honnêtement surpris que davantage de développeurs n’aient pas tenté de s’attaquer à Pokémon. Pour l’instant, vous pouvez consulter les superbes atouts inclus dans cet article.