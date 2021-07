Black Clover Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



Yuno est un enfant orphelin qui jure de prendre le titre de roi magicien à une époque remplie de magie. Yuno, cependant, semble avoir été un sorcier doué depuis son enfance. Asta ne reçoit pas de livre magique lors des cérémonies traditionnelles – jusqu’à ce qu’un danger majeur révèle ses véritables capacités.

Y aura-t-il une saison 5 de « Black Clover » ?

Studio Pierrot (« Naruto ») a adapté « Black Clover », la série animée, de la série manga de Yuki Tabata. La télévision japonaise a créé l’adaptation en 2017. Depuis, la série jouit d’une énorme popularité dans le monde entier.

Mais, les fans de Black Clover devraient être forts pour l’instant car une pause était prévue. On ne sait pas quand la série animée reprendra. Cependant, les créateurs de la série ont clairement indiqué qu’un nouveau film « Black Clover » allait bientôt arriver pour combler le vide dans votre cœur.

La principale raison pour laquelle la série a été annulée est que l’anime a presque rattrapé le manga. Les 28 volumes de manga, qui ont publié 170 épisodes jusqu’à présent, ne contiennent pas assez de matériel pour une intrigue sophistiquée de cinquième saison.

Date de sortie de la couverture noire

Nous avons de très tristes nouvelles pour les amateurs de Black Clover. Nous attendons toujours la sortie de la cinquième série. Compte tenu de l’anticipation des fans et du cliffhanger de la quatrième saison, il n’y a pas de raison suffisante pour faire une autre saison. Pour l’instant, cependant, il n’y a pas de calendrier.

Pierrot, le studio derrière le spectacle de Black Clovers, a confirmé qu’un film basé sur la série sera bientôt réalisé. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit lancé dans le courant de l’année 2022, bien qu’il n’y ait pas de date officielle. Si la série est refaite, cela se produira après le film.

Qui fait partie du casting de la saison 5 de Black Clover ?

Yuno et Asta ont été fidèlement représentés tout au long de « Black Clover » en tant que doubleurs Gakuto Kiwara et Nobunaga Shimazaki, respectivement. Nous nous attendons donc à ce qu’ils restent fidèles au film et à sa cinquième saison attendue.

On s’attend à ce que Noelle Silva de Kana Yuki revienne en tant qu’intérêt amoureux possible pour Asta. Ses sentiments profonds et enracinés pour lui restent inassouvis. Bien que nous n’en dirons pas trop pour les téléspectateurs qui continuent de rattraper leur retard sur la série, nous savons que nous continuerons à voir l’ami d’Asta, Leibe, qui est mal à l’aise, à l’avenir. Cela signifie plus de temps d’écran pour Nobuhiko Okamoto et Kenichiro Makatsuda, les doubleurs d’Asta.

Les fans de la série seront familiarisés avec le nombre de personnages « Black Clover », ainsi que le manga tentaculaire qui les a inspirés. Il y a tellement d’options pour lancer ces personnages et les arcs de l’histoire Web dans lesquels ils peuvent être trouvés, il est presque impossible de savoir ce qu’ils pourraient faire. À quelles intrigues Web devrions-nous nous attendre pour le prochain conte d’araignées ?

Intrigue de la saison 5 de Black Clover

Il est évident que la 5e saison du « Trèfle noir », soutenue et développée par une grande série manga – ainsi que le film qui la précède-, est plus susceptible de choisir l’intrigue. Les ressources manga de Yuki Tabata sont toujours en cours de création, offrant de nombreuses opportunités d’anime pour la divergence ou le développement.

Il est possible d’examiner les dernières révélations concernant la mère biologique Asta. Ce n’était pas le seul cliffhanger de la 4e phase. Les alliées de Yumi et Asta, la princesse Loropeshika et la princesse Loropeshika restent en prison. Le Royaume Spade est à la limite. The Republic World a également déclaré qu’Asta avait ouvert la barrière à la fin de la saison 4 et que cela allait probablement conduire au combat le plus violent entre les démons du monde vivant.

Les héros continueront inévitablement leur poursuite de l’objectif commun de devenir un roi sorcier. Une chose est sûre. Le Royaume a besoin de nombreuses défenses magiques.