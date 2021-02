Black Clover: ils annoncent la date de leur fin et préparent une annonce importante

Attention, fans de Black Clover! Le site officiel de l’anime a donné de grandes nouvelles mardi et nous sommes sûrs qu’aucun fan ne voudra la rater. L’industrie a eu d’excellents produits tout au long de son histoire, tels que « Dragon Ball » ou « Shingeki no Kyojin », mais actuellement l’un des programmes qui a fait le plus parler est cette adaptation du manga créé par Yuki tabata.

‘Trèfle noir’ Cela nous place dans un monde où la magie est d’une importance vitale, car chacun a des pouvoirs magiques et des capacités naturelles pour la contrôler. Tout sauf Pôle, le protagoniste principal, la seule personne née sans magie qui, pour compenser, n’arrête pas l’entraînement physique. D’autre part, YunoOrphelin comme Asta, qui a grandi avec lui, c’est un jeune prodige avec un immense pouvoir et talent pour le contrôler.

L’anime a été officiellement annoncé fin 2016 lors de l’événement. Black Clover Jump Festa. Il est réalisé par Tatsuya Yoshihara, avec des scripts de Kazuyuki Fudeyasu, des dessins d’Itsuko Takeda et une bande originale composée par Minako Seki. Initialement, il était prévu d’avoir 13 épisodes, puis il a été étendu à 51 et aujourd’hui, nous avons un nombre complètement différent.

【最終 回 決定! 同 日 、 重大 発 表!】

3/30 (火) に 最終 回放 送 決定 ‼

さ ら に 最終 回 の 放送 後 に 重大 発 表 を 行 い ま す ✨ 最終 回 に 向 け て ま だ ま だ 盛 り 上 が り ま す!

最後 ま で 応 援 よ ろ し く お 願 い し ま す# ブ ラ ッ ク ク ロ ー バ ー # ブ ラ ク ロ pic.twitter.com/fym7ZB0o7H – ブ ラ ッ ク ク ロ ー バ ー _ テ レ ビ ア ニ メ 公式 (@bclover_PR)

2 février 2021





En octobre 2018, le chapitre 52 est arrivé qui a continué la série et a conduit à une nouvelle saison publiée un an plus tard, en 2019. En raison de la pandémie de coronavirus, le programme a dû suspendre sa diffusion en avril 2020, mais Ils ont repris le 7 juillet avec l’épisode 133. Ce mardi, ils ont annoncé la fin de l’anime, quelque chose qui a surpris les fans.

+ Quand Black Clover se termine-t-il?

Selon le communiqué officiel publié sur son site Internet, « Black Clover » se terminera dans son épisode 170, qui sera diffusé le 30 mars. En outre, il a été signalé que le dernier chapitre aura une « annonce importante », et certains spéculent que ça peut être un film.

+ Comment regarder Black Clover en Amérique latine?

L’anime qui compte actuellement 162 épisodes et compte les jours jusqu’à atteindre 170, peut être consulté gratuitement sur le service de streaming Crunchyroll. De plus, si vous êtes du Mexique, vous avez la possibilité de voir la série en Funimation.