« Black Clover » fait une pause en raison de la santé de son créateur

Le décès tragique de Kentaro Miura, le créateur acclamé de « Berserk », n’a pas seulement laissé une marque douloureuse sur les fans de manga de dark fantasy. C’était aussi un signal d’alarme chez les éditeurs japonais, qui prennent enfin des mesures pour prendre soin du bien-être et de la santé de leurs créateurs, mettant en place des pauses dans leurs publications mensuelles.

Le premier exemple clair que nous avons pu voir cet été avec Gege Akutami, créateur de la série à succès « Jujutsu Kaisen », qui a été mis en pause pendant un mois comme mesure de soins de santé pour son créateur, reprenant sa publication hebdomadaire début août.

L’hebdomadaire Shonen Jump a de nouveau pris des mesures prudentes en suspendant temporairement la publication de « Black Clover », une autre de ses histoires les plus réussies. Comme on pouvait s’y attendre, l’intention est de prendre soin de la santé de son créateur, Yuki Tabata, qui reprendrait la publication d’action et de fantasy le 5 septembre au Japon.

Selon Comicbook.com, le dernier numéro de Weekly Shonen Jump a confirmé que « Black Clover » est déjà au milieu de sa pause, qui n’aura lieu que pendant une semaine, reprenant sa publication hebdomadaire dimanche prochain. 12 septembre (en le cas du Japon, lundi 13 septembre), date à laquelle sera publié le chapitre 305 de la série.

« Black Clover » a commencé sa publication en février 2015. Il raconte l’histoire d’un monde qui met en scène une figure mythique connue sous le nom de « Magic King », qui a vaincu un puissant démon, sauvant l’humanité. L’histoire est racontée du point de vue d’Asta, un jeune homme né sans aucun pouvoir magique, quelque chose d’inhabituel dans son monde.

Yuki Tabata a quitté son histoire à un moment extrêmement excitant, car le manga est déjà au milieu de la bataille finale contre la Dark Triad. Yuno affronte Zenon Zogratis, qui a déverrouillé son véritable pouvoir grâce à la porte des enfers, qui est ouverte.