Black Clover Chapitre 307 – Yuno et Langris contre le Diable Suprême, Zenon

Dans le chapitre 307 de Black Clover, le voyage de Zenon semble être loin d’être terminé. Yuno tire Wind Spirit Creation Magic: Spirit of Euros à Zenon depuis qu’Asta et les autres ont vaincu deux diables suprêmes, Black Clover vient de commencer à diffuser la bataille entre le trio. Yuno est sur le point d’exécuter sa technique de marque pour assassiner Zenon dans le dernier chapitre de Black Clover.

« Boundry » est le titre du chapitre. Zenon est déconcerté quand il voit Langris se tenir devant lui, se préparant à lui faire exploser. Yuno prédit que leur collaboration prévaudra dans cette bataille. Zenon est émerveillé par leur rapidité, et il ne s’est jamais attendu à ce qu’ils apprécient son corps.

Yuno se sentait confiant dans son attaque, mais compte tenu de son histoire, il savait que ce ne serait pas suffisant. Pour vaincre le démon devant lui, Yuno devra peut-être pousser plus fort. On s’attend également à ce que Zenon soit vaincu par Yuno et Langris, comme nous l’apprendrons dans le chapitre suivant.

Résumé du chapitre 307 de Black Clover

Yuno prépare finalement sa flèche et la tire dans le corps de Zenon dans le résumé du chapitre 306 de Black Clover. Il lui transperce la poitrine et le laisse dans un état de désarroi. L’expression de Zenon est remplie de peur et d’étonnement lorsqu’il réalise ce que Yuno a fait.

Zenon n’eut pas le temps de réagir puisque la flèche l’atteignit si vite. Yuno l’appelle leur triomphe. Zenon se souvient d’une période de sa jeunesse où il entend ses paroles. Ses frères se moquent de lui depuis qu’il a été blessé. Son frère aîné, en revanche, pense qu’il est plus prometteur que ses frères et sœurs.

John commence à le battre un jour. Il est cependant sauvé par Allen, qui intervient et lui sauve la vie. Il n’aime pas quand les gens jugent quelqu’un en fonction de ses capacités magiques. Sa magie est intrigante, dit-il Zenon.

Allen exprime son désir de protéger ceux qui vivent dans le pays. Il aspire à être le chef de la force de défense car la région est constamment assaillie par des adversaires. Zenon a l’intention de suivre les traces de son père et de devenir commandant.

Il assure à son frère qu’il ne sera pas l’hôte du diable. Allen et Zenon terminent leur formation et sont promus commandants des forces de défense. Un donjon surgit un jour dans la nation, et tous deux sont envoyés pour s’en occuper.

Date de sortie du chapitre 307 de Black Clover

Bien que le chapitre précédent soit arrivé en avance, il n’y a aucun changement dans la sortie du chapitre 307 de Black Clover. Le chapitre 307 de Black Clover devrait sortir le 26 septembre 2021. Aucun retard n’a été signalé, en cas de changement, cela sera reflété dans le article.

Où lire le chapitre 307 de Black Clover ?

Depuis 2015, le Weekly Shonen Jump de Shueisha a commencé à sérialiser Black Clover. Le chapitre 306 de Black Clover sortira dans Viz et Mangaplus. Cependant, si vous avez manqué les trois chapitres les plus récents, vous pouvez les lire gratuitement sur le site officiel de Viz.

