Black Clover 304 premières images et spoilers du manga

Attentif aux premières images divulguées du manga Black Clover 304 et de ses spoilers. Le 27 août, nous aurons officiellement le manga.

Les premières images filtrées du Le manga Black Clover 304 et ses spoilers. On pourra lire ce nouveau chapitre demain, vendredi 27 août à 17h00 en Espagne. Il sera disponible en espagnol et GRATUITEMENT grâce à Manga Plus, une plateforme qui publie cette œuvre et d’autres œuvres de renom telles que One Piece, Dragon Ball Super, Boruto ou Boku no Hero Academia. Lorsque le manga sera disponible, vous aurez un lien ci-dessous qui vous mènera directement au poste BC 304.

PREMIERS CHAPITRES

ARGUMENT DE MANGA

Asta, incapable d’utiliser la magie, peut-il devenir le roi des mages ? Dans un monde où la magie est tout, un villageois orphelin incapable d’utiliser tout type de pouvoir magique cherche à devenir ni plus ni moins que le roi des sorciers. Et bien que tout le monde le prenne pour un fou frustré d’idées de pompier, il finira peut-être par trouver sa chance.

