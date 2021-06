Black Clover 296 manga, premières fuites et spoilers

Cette semaine, nous aurons le manga Black Clover 296 disponible en espagnol. Les premières images avec spoilers du chapitre arrivent.

Un autre qui arrive ce week-end, exactement le dimanche 20 juin à Manga Plus, est le Trèfle noir 296 manga. Comme le manga Boku no Hero Academia 317, le chapitre 296 de Black Clover a également ses fuites.

Dans cet article, vous pouvez voir les premières images qui ont été divulguées avec des spoilers pour le chapitre. Pour lire le manga en espagnol et gratuitement, il faudra attendre comme je l’ai dit jusqu’au dimanche 20 juin. La plateforme Manga Plus, dont vous pouvez télécharger son application sur tablettes et mobiles, est entièrement gratuite. Vous pouvez également lire tous les mangas à partir de votre navigateur Web et de votre PC.

Également ce week-end, nous avons une ration de Dragon Ball Super avec son chapitre 73 et Boruto: Naruto Next Generations 59. Le seul manga renommé qui fait une pause est One Piece et son chapitre 1017.

intrigue manga

Asta, incapable d’utiliser la magie, peut-il devenir le roi des mages ? Dans un monde où la magie est tout, un villageois orphelin incapable d’utiliser tout type de pouvoir magique cherche à devenir ni plus ni moins que le roi des sorciers. Et bien que tout le monde le prenne pour un fou frustré d’idées de pompier, il finira peut-être par trouver sa chance.

Premiers chapitres

-Le serment, chapitre 1 : Trèfle noir

– L’examen du chevalier sorcier, chapitre 2 : Trèfle noir

-Le chemin des sages, chapitre 3 : Trèfle noir