Black Clover 293: Magna est déterminée à se battre jusqu’au bout!

Black Clover est un autre manga shounen qui a accroché tout le monde avec son intrigue incroyable et ses nombreuses actions. Le chapitre 293 de Black Clover sortira bientôt, et tout le monde s’attend à plus de combat Dante vs Magna. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment le personnage de Magna s’est développé. Pas seulement en termes de puissance mais aussi de personnalité. Pour savoir ce qui va se passer dans Black Clover 293! Restez à l’écoute jusqu’à la fin.

Auparavant, nous avons appris l’histoire de Magna. Il faisait partie d’une simple famille paysanne. Il était souvent moqué pour ses faibles pouvoirs magiques. Mais il a continué à se battre et a remporté de nombreuses batailles pour prouver sa valeur. Vaut et pourquoi il mérite d’être membre des taureaux noirs. Alors que le combat brutal entre Dante et Magna se poursuit, Magna comprend ses limites et continue de se pousser. Il divise sa main ainsi que sa magie avant d’envoyer la magie finale.

Black Clover Chapitre 293 Date de sortie

Le chapitre 293 de Black Clover sortira le 16 mai 2021. Cependant, le dernier chapitre a été retardé. C’était dû à la semaine d’or célébrée au Japon. En cas de changement de la date de sortie, l’article sera mis à jour.

Où lire Black Clover 293?

Le Weekly Shonen Jump de Shueisha est responsable de la publication du manga Black Clover. Tout comme les autres chapitres, le chapitre 293 de Black Clover sera officiellement disponible dans Viz et Mangaplus. Cependant, seuls les trois derniers chapitres sont disponibles gratuitement à la lecture. Pour lire tout autre chapitre, vous devez devenir membre et payer un montant de 1,99 € par mois, et il est également livré avec un essai gratuit de 7 jours supplémentaires.

Il s'agit de la dernière mise à jour de Black Clover. Ce blog sera mis à jour avec le temps.