Black Clover 290 VF: Épée de tueur de démons

«L’anti-magie d’Asta a coupé Naamah en deux», je ne vais pas mentir. Cela montre clairement que l’anti-magie d’Asta ou de Liebe est la clé pour vaincre les démons de haut rang. Bien que Naamah et Lilith soient les méchants les plus puissants introduits dans la série jusqu’à présent. Et pour les prouver plus forts, Yuki Tabata les fusionne afin de créer une nuisance plus grande que jamais. Nacht mentionne- Maintenant, leur pouvoir est plus que juste un plus un… Bon sang !!!. Et maintenant, ils sont après Asta- «Nous avons hâte de vous entendre crier». C’est alors que la forme fusionnée de Lilith et Naamah a créé un rocher géant de magie afin de tout détruire. Asta a également sorti son épée géante – Épée de tueur de démons et prêt à couper le rocher de la magie. Black Clover Chapitre 290 sera la suite d’Asta vs Naamah et Lilith.

Chapitre 290:

Black Clover, Ch. 289: Alors que la bataille continue, une nouvelle magie plus terrifiante est sortie! Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/eq49IcRH93 pic.twitter.com/vuM1nvTlQC – Saut Shonen (@shonenjump) 11 avril 2021

Black Clover 290 est l’un des chapitres les plus attendus de tout le fandom. L’histoire prend une tournure énorme des événements en faveur d’Asta car Antimagic est la clé pour les vaincre. Donc, il sera intéressant de voir comment Yuki Tabata prendra l’histoire avec ce point.

Date de sortie

Black Clover Chapitre 290 sortira le 18 avril 2021 car il n’y a pas de mise à jour concernant le retard jusqu’à présent.

Chapitre 290 Reddit Raw Scans And Spoilers

Selon les informations, les analyses brutes sont publiées 2 à 3 jours avant la date de sortie réelle de la série. Ainsi, selon nos sources, les spoilers et les scans bruts de Reddit pourraient frapper Black Clover 290 le 16 avril 2021.

Où lire Black Clover Manga 290?

Tous les derniers chapitres du manga Back Clover, y compris Chapitre 290: peut être lu sur les sites Web officiels tels que Viz ou Mangaplus. Étant donné que le manga Black Clover est une série hebdomadaire de shonen, il sortira un nouveau chapitre chaque semaine.