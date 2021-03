Black Clover 288 VF: Asta est de retour !!!

Devinez quoi? Asta est de retour avec un autre banger dans le chapitre précédent. Le diable de haut rang était sur le point de tuer Nacht et Boom, Asta fait son entrée et tranche le poing du diable – «Que faites-vous avec le sous-capitaine des Black Bulls !!!». Maintenant, le diable de haut rang indique très clairement qu’Anti Magic est le seul moyen possible de les vaincre: «Il n’y a pas d’humain qui puisse gagner contre le diable de haut rang. S’il y en a un, ce serait l’anti-magie. Alors maintenant, l’événement le plus probable qui pourrait se produire dans le chapitre 288 de Black Clover est Nacht et Asta contre Naamah et Lilith.

Chapitre 288

Tout le fandom appréciait le travail de Yuki Tabata. Personne ne s’attendait à ce que Yuki mette l’entrée d’Asta de cette manière. L’histoire prend une tournure énorme des événements en faveur d’Asta car Antimagic est la clé pour les vaincre. Donc, il sera intéressant de voir comment Yuki Tabata prendra l’histoire avec ce point.

Date de sortie

Le chapitre 288 de Black Clover sortira le 4 avril 2021 car il n’y a pas de mise à jour concernant le retard jusqu’à présent.

Chapitre 288: Scans et spoilers de Reddit Raw

Selon les informations, les scans bruts sont publiés 2 à 3 jours avant la date de sortie réelle de la série. Ainsi, selon nos sources, les spoilers et les scans bruts Reddit pourraient de Black Clover 288 frapper le 2 avril 2021.

Où lire Black Clover Manga 288?

Tous les derniers chapitres du manga Back Clover, y compris Chapitre 288 peut être lu sur les sites Web officiels tels que Viz ou Mangaplus. Étant donné que le manga Black Clover est une série hebdomadaire de shonen, il sortira un nouveau chapitre chaque semaine.