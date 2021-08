Black Canary aura son propre spin-off sur HBO Max

Funko Pop! Heroes: Birds of Prey- Black Canary (Boobytrap Battle)

De Birds of Prey, Black Canary (Boobytrap Battle), comme un vinyle POP stylisé de Funko La figurine mesure 9 cm et est livrée dans une vitrine. Découvrez les autres figurines Birds of Prey de Funko Collect them All Funko Pop ! est le gagnant du prix du jouet de l'année 2018.