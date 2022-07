Black Bolt réapparaîtra-t-il dans l’UCM ? Ceci dit Anson Mount

Après son apparition dans »Doctor Strange dans le multivers de la folie », l’acteur Mont Anson Il a expliqué s’il reviendrait à l’avenir en tant que Black Bolt dans un film ou une série de l’univers cinématographique Marvel. Lors du panel de la série de »Star Trek » au Comic Con de San Diego, Daniel W Rasmus Il a commenté à Mount qu’il voulait le revoir dans le MCU, ce à quoi l’acteur a répondu: « De vos lèvres aux oreilles de Dieu. »

Cette phrase populaire de son personnage fait référence au fait que Mount souhaite également revenir en tant que Black Bolt dans une production Marvel, bien que rien ne soit confirmé pour le moment. Sa participation à la suite de » Doctor Strange », mis en évidence pour être l’un des membres des Illuminati sur Terre-838, bien que son apparition ait été brève après avoir été tué par la sorcière écarlate.

Anson Mount est apparu pour la première fois en tant que Black Bolt en 2017, dans chacun des huit épisodes de la série »Inhumains ». La courte série d’action en direct de abca été initialement développé en tant que long métrage en 2014 et avait même une date de sortie en 2018 avant d’être retiré du calendrier de sortie de Marvel Studios en 2016. Malheureusement, « Inhumans » n’a pas réussi à impressionner les critiques et les fans.ABC a annulé la série en mai 2018 .

Marvel Studios a récemment révélé la majorité des projets des phases 4, 5 et 6 du MCU, qui seront collectivement connus sous le nom de « The Multiverse Saga ». Pendant la présentation, je ne sais rien des Inhumains ou des Mutants, donc le président de Marvel Studios, Kevin Feige, n’a peut-être pas de plans proches pour une nouvelle apparition de Black Bolt.

Le personnage de Mme Marvel, qui est décrite comme une Inhumaine dans les bandes dessinées, a récemment été confirmé comme le premier mutant du MCU dans la finale de la saison 1 de sa série Disney + qui a anéanti les espoirs des fans de revoir les Inhumains. ‘ personnages dans certaines productions UCM.

En dehors du monde Marvel, Mount joue actuellement le rôle du capitaine Christopher Pike dans »Star Trek : Strange New Worlds », un spin-off de »Star Trek : Discovery » qui suit l’équipage de l’USS Enterprise, s’installant sur un décennie avant »Star Trek: The Original Series ». La nouvelle production a créé sa première saison le 7 juillet et une deuxième saison devrait arriver sur Paramount + en 2023.