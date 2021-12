Black Adam vient perturber le directeur du DCEU

Dwayne Johnson a été plus qu’un peu bruyant à propos de son prochain rôle de super-héros, et maintenant le réalisateur a profité de l’occasion pour agrandir le personnage.

Depuis des mois, Dwayne Johnson nous dit que Black Adam vient « changer la hiérarchie » du DCEU. Bien que nous ne sachions toujours pas vraiment ce que cela implique, il semble que le réalisateur du film ait décidé qu’il prendrait le relais pendant un certain temps et qu’il ait agrandi le prochain grand écran du puissant anti-héros, qui arrive en été. Black Adam devait initialement faire sa première apparition en 2019 Shazam !, mais cela ne s’est pas produit et maintenant, après de nombreux retards et de nombreuses années, l’un des personnages les plus puissants de l’histoire de la bande dessinée de DC est, selon le réalisateur Jaume Collet-Serra, en train de « perturber » le genre des super-héros.

L’histoire d’origine de Black Adam raconte l’histoire d’un esclave égyptien à qui le sorcier Shazam a accordé des pouvoirs phénoménaux. Alors qu’il est initialement rempli de bonnes intentions, son désir de pouvoir le conduit sur un chemin sombre, qui le définit comme l’ennemi juré du super-héros Shazam et crée un anti-héros tout puissant dans les rangs de DC. Le film devrait avoir un ton sombre, et étant donné que Johnson a déjà dit que le nombre de corps dans le film allait repousser les limites, il est probable que Adam noir traitera à la fois de l’origine historique du personnage et de la façon dont il finit par causer de grandes quantités de carnage de nos jours.

S'adressant à Total Film, Collet-Serra a expliqué à quel point Black Adam sera différent de tout ce que les gens ont vu, ce qui en soi est une grande revendication de nos jours où les super-héros sont de toutes formes et tailles. Le directeur a dit :





« Black Adam est un perturbateur dans le monde de DC Comics, et ce doit être un perturbateur dans la façon dont nous faisons un film de super-héros … J’aime être mis au défi et je voulais créer une nouvelle technologie, alors nous avons développé la voie cette [Adam] ses mouvements, sa façon de voler, son costume. Et puis cela s’est propagé à tous les autres personnages et au film lui-même. Mais il y a toujours eu un objectif : être nouveau et unique dans la narration et dans tous ses aspects. »

Dwayne Johnson a fréquemment partagé des images, des vidéos et des discussions en coulisses sur son compte Instagram, mais la ligne qu’il vient de « changer la hiérarchie de l’univers DC » est celle qu’il a fièrement annoncée dans la mesure du possible. D’après ce qui a été partagé jusqu’à présent, le film est sur le point de changer la façon dont les pouvoirs des super-héros sont montrés dans les films et à la télévision, la technologie étant poussée à ses limites pour faire de Black Adam une race de film de super-héros différente de ce qui était auparavant possible.

Filmer sur Adam noir conclu en juillet, et en plus de présenter son personnage principal, le film mettra également en jeu la Justice Society of America dans le DCEU, avec Pierce Brosnan (Doctor Fate), Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), et Quintessa Swindell (Cyclone) qui composent le groupe. Nous avons déjà eu un premier aperçu du film à travers des séquences publiées sur DC FanDome, et il ne fait aucun doute que nous entendrons plus de Johnson et co sur le film avant son arrivée le 29 juillet 2022. Cette nouvelle vient via Games Radar .





