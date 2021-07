Black Adam : The Rock et un aperçu du costume d’anti-héros !

Dwayne Johnson est vraiment enthousiasmé par son rôle d’anti-héros de la DC Univers étendu, Adam noir. L’acteur a entraîné son physique très dur pour être à la hauteur du rôle qui lui apporte tant de bonheur. The Rock est une source inépuisable de premières issues du plateau de tournage du film et profite de ses réseaux sociaux pour tenir ses fans informés de toutes les alternatives du film.

« Cette image de l’arrière de Adam noir offre une idée de l’échelle massive de notre bande. Ils peuvent également apprécier un peu la complexité et la belle texture du costume que nous portons. Ils ont enfin un aperçu de la destruction massive. Comme tout le monde le sait, les héros ont un code de conduite et ils ne tuent pas le méchant. Adam noir il le fait. La hiérarchie du pouvoir dans le Univers DC ça change », a posté l’acteur.

Deuxième regard sur le costume de Black Adam

Adam noir allait apparaître dans la suite de Shazam, mais ces plans ont été mis de côté et l’anti-héros personnifié par le charismatique Dwayne Johnson a son propre film à l’intérieur du DC Univers étendu. Certains osent s’aventurer qu’il pourrait y avoir un caméo de Superman sur la bande de Adam noir, mais il ne s’agit que de spéculations de la part d’initiés et non d’informations définitives.







Le film mettra en scène la présence du Société de justice d’Amérique : Docteur Fate, Atom Smasher, Hawkman et Cyclone. Le groupe de héros affrontera-t-il le personnage de Johnson ou seront-ils des alliés ? La nature du personnage principal du film n’est pas encore claire, mais il est possible qu’il entre en collision avec le JSA avant de faire équipe avec eux et de combattre une menace commune.

Le casting du film comprend Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell. La bande est dirigée par Jaume Collet Serra avec livre de Rory Haines et a une date de sortie pour le 29 juillet 2022.