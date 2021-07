Black Adam termine le tournage, The Rock remercie son équipe avec un discours émouvant et un prix de 10 000 €

Adam noir est un rôle qui tenait à cœur à Dwayne Johnson bien avant que la dernière série de films de DC Extended Universe ne soit même en production. Trois mois après avoir pu enfiler le costume et apporter son muscle à la fête des super-héros, Johnson a célébré la fin du tournage sur Adam noir en prononçant un discours sincère et sincère aux acteurs et à l’équipe sur le plateau. Il a partagé la vidéo via son compte Instagram, dans lequel il décrit son travail sur le film comme « le travail le plus dur et le plus dur mentalement et physiquement » de toute sa carrière à ce jour.

Commentant la vidéo, Dwayne Johnson a déclaré : « Honoré et fier de dire que c’est la conclusion officielle de BLACK ADAM. Je savais qu’il y a de nombreuses années, l’opportunité pour moi de faire BLACK ADAM serait un ÉVÉNEMENT UNE FOIS DANS UNE CARRIÈRE. avec plus de 1 000 équipes de cinéastes et de conteurs brillants et affamés pour donner vie à l’anti-héros connu sous le nom de BLACK ADAM. Cela a été un pour les âges et facilement le travail le plus dur et le plus dur mentalement et physiquement de toute ma carrière. En valeur. Chaque. Deuxièmement. Je vous aime tous. Merci à tous. Et à bientôt. Maintenant, amusez-vous avec ces 10 000 €. La hiérarchie du pouvoir dans DC UNIVERSE est en train de changer. «

Les 10 000 € mentionnés dans le message faisaient référence à un prix que le Rock a remis lors de la vidéo à trois personnes qui se partagent les gains. La publication a accumulé près de 3 millions de likes en 24 heures. Le producteur de télévision/film Hiram Garcia a été l’un des premiers à commenter et à féliciter la star de Jungle Cruise pour son travail sur le film. Garcia a déclaré: « Félicitations frère! Ce que vous avez apporté à ce film et à ce personnage est vraiment spécial. Ce fut un honneur de vous voir vous immerger dans ce personnage tout en amenant votre physique à un tout autre niveau. J’ai hâte que le monde rencontre #BlackAdam !!! »

Bien que ce soit tout pour le tournage de Black Adam, il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans les coulisses, ce qui pourrait inclure des reprises plus tard, avant que le film ne soit prêt pour le public l’été prochain. Avec de nombreux fans espérant que nous aurons un petit aperçu de quelque chose avant la fin de l’année, connaissant l’amour de Johnson pour le partage, ce serait bien une possibilité, surtout avec DC Fandome de retour en octobre de cette année pour avoir un aperçu des projets à venir.

Bien qu’il y ait eu un indice de Black Adam dans l’autre propriété de DC Shazam !, il n’y a eu aucune confirmation que les deux personnages se croiseront sous quelque forme que ce soit dans un proche avenir. Alors que Zackary Levi est actuellement occupé à filmer Shazam : La fureur des dieux, Black Adam aura assez à faire pour raconter sa propre histoire sur la façon dont le personnage a acquis ses pouvoirs divins et le voir affronter la Justice Society of America. Qui peut dire ce qui pourrait arriver plus tard, mais pour l’instant, je pense que tout le monde conviendra que les deux films ont plus qu’assez pour divertir les fans et peuvent facilement retenir un croisement pour le moment.

Johnson sera bientôt vu dans Disney’s Croisière dans la jungle pour ceux qui ne peuvent pas attendre leur prochaine dose de la montagne de l’homme, tandis que Adam noir arrive en salles le 29 juillet 2022.

