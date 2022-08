Black Adam Star Pierce Brosnan appelle le docteur Fate un ancien dont les pouvoirs sont comme une toxicomanie

James Bond la star Pierce Brosnan a discuté de son rôle de Doctor Fate dans la prochaine sortie de DC, Adam noir. Dans une interview avec Games Radar, Brosnan a décrit son personnage de super-héros comme « l’aîné » de la Justice Society of America et a comparé les capacités de Doctor Fate à « une toxicomanie ».

« Je suis l’aîné du groupe. On m’assure qu’il est l’un des personnages les plus anciens du panthéon des personnages de bandes dessinées. C’est un archéologue. »

Fils d’un archéologue qui a appris la sorcellerie et reçu le casque magique du destin, Doctor Fate a été créé par l’écrivain Gardner Fox et l’artiste Howard Sherman et est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1940. Lorsque son père est tué en regardant pour la tombe contenant l’ancien être connu sous le nom de Nabu, l’être a pitié de Kent, le prenant comme apprenti et utilisant ses vastes pouvoirs magiques pour lui enseigner les voies de la sorcellerie.

Doctor Fate est considéré comme l’un des plus puissants détenteurs de magie dans l’univers DC, quelque chose qui est à la fois une bénédiction et une malédiction dans Adam noir.

« Il a le pouvoir de prévoir l’avenir, de ressusciter les morts et de se téléporter, tout en portant un casque en or. Absolument, oui [the helmet is essential]. C’est une bénédiction et une malédiction. C’est presque comme une toxicomanie à certains égards. Il faut beaucoup d’énergie pour porter le casque. C’était une tenue et un casque très bien conçus, que j’aime beaucoup. Jaume Collet-Serra est très inclusif dans la collaboration. Il était merveilleux dans le sens où il m’envoyait des dessins du casque, pour que je puisse participer à son look. »

Dwayne « The Rock » Johnson a déjà fait l’éloge des débuts de Brosnan à DC, avec des fans impatients de voir ce que l’acteur apporte au panthéon des super-héros.

Adam noir devrait sortir en salles en octobre

Adam noir trouvera Dwayne Johnson dans le rôle de Teth-Adam AKA Black Adam, un anti-héros de Kahndaq emprisonné pendant 5 000 ans. Après s’être débarrassé des chaînes de l’esclavage, Teth-Adam est choisi par le sorcier Shazam pour exploiter les pouvoirs des anciens dieux égyptiens. S pour l’endurance de Shu, H pour la rapidité d’Horus, A pour la force d’Amon, Z pour la sagesse de Zehuti, A pour la puissance d’Aton et M pour le courage de Mehen, Black Adam devient le ennemi juré du super-héros Shazam et de sa famille surpuissante.

Aux côtés du personnage principal de Johnson, Adam noir présentera au public la Justice Society of America. Une équipe de super-héros composée d’Aldis Hodge dans Carter Hall AKA Hawkman, Noah Centineo dans Albert « Al » Rothstein AKA Atom Smasher, Quintessa Swindell dans Maxine Hunkel AKA Cyclone et Pierce Brosnan dans Kent Nelson AKA Doctor Fate, la JSA tentera de convaincre Black Adam pour les rejoindre et utiliser ses pouvoirs pour le bien. Ne vous attendez pas à ce que ça se passe bien.

Réalisé par Jaume Collet-Serra et écrit par Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani, Adam noir est prévu pour être publié aux États-Unis le 21 octobre 2022 par Warner Bros. Pictures.