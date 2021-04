Black Adam remplit deux rôles clés aux côtés de DC Antihero du Rock

La prochaine sortie de Dwayne « The Rock » Johnson à DC, Adam noir, a ajouté un nouveau membre crucial de la distribution, avec l’acteur montant Bodhi Sabongui, dont le rôle est actuellement gardé secret, mais il a été décrit comme « un rôle clé dans le canon Black Adam-DC ». Sabongui rejoint James Cusati-Moyer, récemment nominé aux Tony Awards, qui a également rejoint Adam noir dans un rôle mystérieux.

Bodhi Sabongui n’est pas étranger au monde de DC ayant joué dans les CW Légendes de demain. Il a également joué des rôles principaux dans des séries télévisées comme » Un million de petites choses, et Le club des baby-sitters. James Cusati-Moyer pendant ce temps, est connu à l’écran pour des rôles tels que Fils prodigue et a récemment été nominé pour un Tony Award dans la catégorie acteur / pièce de théâtre pour son tour de Dustin dans Jeremy O. Harris ‘ Jeu d’esclave.

Adam noir rejoindra le panthéon des héros et méchants cinématographiques de DC, le personnage extrêmement populaire devant être adapté au cinéma depuis des années. Son origine est étroitement liée à Shazam!, qui a fait ses débuts sur grand écran en 2019 et a été joué par Zachary Levi. Tout comme Billy Batson (Asher Angel), Black Adam acquiert ses pouvoirs grâce au sorcier Shazam, commençant sa carrière surpuissante en tant que supervillain, devenant finalement l’ennemi juré de Batson et de sa famille de super-héros.

Au cours des dernières années, Adam noir est apparu comme une sorte d’anti-héros et est maintenant en quête de rédemption, Johnson ayant précédemment révélé que ce serait probablement la direction de la prochaine adaptation. «Black Adam, comment il commence, il commence comme un méchant. Ensuite, il devient un anti-héros. Et puis il peut devenir un héros ou pas,» Dwayne Johnson dit de la représentation du personnage.

À côté de l’A-lister comme caractère de titre, le Adam noir Le film présentera également plusieurs autres visages familiers du monde de DC, y compris la Justice Society of America, ou JSA, une équipe de super-héros légendaire qui se heurtera sans aucun doute au champion superpuissant de Johnson. Pour le film, la Justice Society of America sera composée de Noah Centineo dans le rôle d’Atom Smasher, d’Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman, de Quintessa Swindell dans le rôle de Cyclone et de Doctor Fate, dont il a été récemment révélé qu’il sera joué par Pierce Brosnan. Sabongui et Cusati-Moyer ne sont pas les seuls membres de la distribution à avoir actuellement des rôles secrets dans le projet, avec Aladdin et La vieille garde La star Marwan Kenzari a également signé dans un rôle encore inconnu.

Adam noir doit être dirigé par Jaume Collet-Serra, qui dirigeait auparavant Les bas-fonds, Sans arrêt et le prochain Croisière dans la jungle, avec également Johnson. Adam noir est en production depuis tant d’années, avec Johnson à bord depuis aussi longtemps, que beaucoup pensaient que cela n’arriverait jamais. Le film devait initialement sortir fin 2020, avant d’être déplacé et prévu pour décembre 2021. Adam noir a ensuite été retardé indéfiniment en raison de la situation mondiale actuelle, mais avec le rassemblement des acteurs et le projet prêt à démarrer très bientôt la production, la sortie tant attendue de DC envisagera probablement une date de sortie dans le courant de 2022. Cela nous vient de courtoisie. du Hollywood Reporter.

