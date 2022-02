‘Black Adam’ pourrait présenter sa première bande-annonce au Super Bowl

L’une des bandes les plus attendues par les fans de CC c’est sans aucun doute « Adam noir »le film qui mettra en vedette Dwayne Johnson et qu’actuellement on n’en sait pas beaucoup plus sur elle, jusqu’à maintenant. L’acteur, également connu sous le nom de »The Rock », a posté sur son compte Twitter que quelque chose de grand et »électrisant » sera présenté lors du prochain Super Bowl qui aura lieu le 13 février. Bien qu’à aucun moment il n’ait mentionné le personnage dans sa déclaration, plusieurs fans ont émis l’hypothèse que l’on pourrait voir un petit aperçu du film, voyant enfin Dwayne Johnson dans le rôle de »Black Adam », un rôle pour lequel l’acteur s’est entraîné dur et que ce pourrait être le plus difficile de sa carrière, selon ses propres mots.

« Après toutes ces années, mon rêve footballistique de me tenir sur le terrain du SUPER BOWL ENFIN… s’est réalisé. Ce sera historique. Ce sera un honneur pour moi. Ce sera ÉLECTRISANT. À CE DIMANCHE ! » Tweet posté par l’acteur.

C’est l’utilisation des mots « historique », « honneur » et « électrisant » qui a amené les fans à croire que nous aurions un aperçu du titre de l’anti-héros lors de l’événement de football annuel. Si cela s’avérait vrai, Johnson serait en concurrence avec Arnold Schwarzeneggerqui jouera dans un court métrage le rôle de Zeus, le dieu grec du ciel, dans une nouvelle publicité pour BMW qui présentera ses nouvelles voitures électriques.

Parlant de ce qui l’a initialement attiré vers « Black Adam », Johnson a déclaré qu’il était fan du personnage depuis qu’il était enfant. « En grandissant, les méchants de DC ont toujours été mes » héros « . Aussi diaboliques qu’ils soient, ils ont toujours été mes préférés. Ils le sont toujours », a déclaré Johnson. « Luthor, Joker, Brainiac, Sinestro, etc. et bien sûr l’impitoyable Black Adam. Nous préparons de grands, mauvais et amusants plans avec DC pour introduire Black Adam dans l’univers. »

Bien que les détails réels de l’intrigue soient encore inconnus, Warner Bros. a confirmé que le film mettra en vedette la »Justice Society of America ». Les caractères confirmés incluent Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate Aldis Hodge comme Hawkman, Noé Centineo Quoi Atome Smasher Oui Quintesse Swindell comme Cyclone.

Dirigée par Jaume Collet Serra du scénario de Adam Sztykiel, Rory Haines Oui Sohrab Noshirvani »Black Adam » ouvre le 29 juillet 2022.