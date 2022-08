Black Adam: Pierce Brosnan étourdit en tant que docteur Fate dans le dernier personnage Poster

Adam noir est le seul autre film DCEU à sortir cette année après Shazam ! Fureur des Dieux a été récemment repoussé à mars 2023, et étonnamment, Warner Bros. Discovery et DC Films sont trop confiants dans le premier blockbuster de super-héros de Dwayne Johnson.

Adam noir reçu les mêmes résultats aux tests que Fille chauve-souris, mais le premier était élevé sur le spectacle, et l’histoire a été peaufinée par des reprises très médiatisées. Adam noir est maintenant dans la boîte et prêt à présenter The Rock en tant qu’anti-héros titulaire avec le remplacement potentiel de la Justice League – la Justice Society of America. Adam noir marque la première apparition dans un film d’action en direct de la JSA et de plusieurs de ses membres, dont Hawkman et Doctor Fate.

Dwayne « The Rock » Johnson a activement promu Adam noir récemment et a partagé une toute nouvelle affiche de personnage pour Doctor Fate hier, sous-titrée: « Le destin ne fait pas d’erreurs. » Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous.

James Bond alun Pierce Brosnan devrait jouer Doctor Fate/Kent Nelson dans Adam noir, et les fans attendent particulièrement avec impatience sa performance en tant que super-héros. Doctor Fate est souvent comparé à Doctor Strange de Marvel, et bien que les deux personnages possèdent des pouvoirs similaires, Doctor Fate est plus ancien et plus puissant que Sorcerer Supreme de Marvel. En fait, Doctor Fate est l’un des personnages les plus forts de DC Comics, ses pouvoirs rivalisant avec ceux de Black Adam et Superman. Pierce Brosnan a récemment parlé à Total Film de Doctor Fate, en disant :





« Je suis l’aîné du groupe. On m’assure qu’il est l’un des personnages les plus anciens du panthéon des personnages de bandes dessinées. C’est un archéologue. Il a le pouvoir de prévoir l’avenir, de ressusciter les morts et de se téléporter, tout en portant un casque d’or. » « Absolument oui [On the necessity of the helmet]. C’est une bénédiction et une malédiction. C’est presque comme une toxicomanie à certains égards. Il faut beaucoup d’énergie pour porter le casque. C’était une tenue et un casque très bien conçus, que j’aime beaucoup. Jaume Collet-Serra est très inclusif dans la collaboration. Il était merveilleux dans le sens où il m’envoyait des dessins du casque, pour que je puisse participer à son look. »

Black Adam élargira l’univers étendu de DC

Dwayne Johnson a taquiné cela Adam noir va changer la hiérarchie du DCEU depuis l’annonce du film. Johnson se mobilise pour jouer le personnage depuis plus d’une décennie et ne néglige aucun effort pour s’assurer Adam noir ne déçoit pas. Le film a déjà Amanda Waller dans un rôle de soutien, confirmant son lien avec la chronologie actuelle du DCEU, et mettra en vedette la JSA, qui remplace probablement la Justice League.

Il y a des plans pour des spin-offs et plus Adam noir des histoires à l’avenir également, et Johnson a également fait allusion à une bataille avec Shazam et Superman sur toute la ligne. Espérons que WBD et DC Films ne se trompent pas et ne privent pas les fans de ce moment génial.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir met également en vedette Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell. Adam noir sera présenté en première le 21 octobre 2022. Une autre bande-annonce devrait arriver bientôt, alors gardez un œil ouvert. En attendant, lisez le synopsis officiel de l’intrigue pour Adam noir et regardez la bande-annonce ci-dessous.