Black Adam : Pierce Brosnan a parlé du film et de Dwayne Johnson

Adam noir le tournage s'est terminé il y a quelques semaines et nous sommes certains de ce que nous verrons une fois le film sorti en salles. En ce sens, l'interprète de Docteur Destin, Pierce Brosnan. Son personnage fait partie du groupe de héros tant attendu connu sous le nom de Société de justice d'Amérique. L'interprète a reconnu avoir passé du temps « formidable » avec le réalisateur du film, Jaume Collet Serra.







« J’ai toujours plaisanté avec mes enfants sur le fait de jouer à Dumbledore parce que j’ai fait pousser une barbe. J’ai fait pousser ma barbe et mes poils sur le visage et je deviens gris. J’espère que vous grandirez au fil des ans et en tant qu’acteur plus âgé , vous trouverez du travail. pour vous en tant que sorcier, sorcier ou roi. Vous essayez de trouver le travail le plus intéressant pour vous » a reconnu l’interprète.

Pierce Brosnan a parlé de Black Adam !

Pierce Brosnan a souligné que Adam noir est un film où le protagonisme est partagé entre les différents personnages qui font partie de l’histoire : « C’est un film de groupe. Vous avez Dwayne, qui est au sommet de sa gloire, de sa fortune, de son succès et de sa popularité. Il est magnifique en Black Adam. Nous sommes la Justice Society et nous sommes quatre, nous sommes donc devenus un quatuor solide. . d’acteurs « .

L’artiste a eu le temps de faire l’éloge des créateurs derrière l’histoire de Adam noir, l’antihéros qui vient changer à jamais la hiérarchie du pouvoir au sein du DC Univers étendu, selon Dwayne Johnson. « L’écriture est très bonne. Il y a eu assez de coupsPierce a détaillé laissant place à de nombreuses spéculations.

Enfin, l’acteur a fait référence à la quantité / qualité des scènes qu’il a dans le film DC tant attendu et a laissé une phrase qui nous fait supposer que peut-être Docteur Destin pas beaucoup de temps d’écran, du moins cette fois : « Si vous avez trois bonnes scènes pour accrocher votre chapeau et votre cœur, alors vous pouvez faire quelque chose de mémorable. Pour moi, Black Adam l’avait, et Cendrillon l’avait, à sa manière. » Le film sortira en salles le 29 juillet 2022.