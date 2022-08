Black Adam: nouvelles images de la Justice Society of America

in

Bandes dessinées DC

Black Adam est un pari fort pour donner une impulsion au DC Extended Universe après tous les doutes qui ont été générés dans la marque. Images du film !

©IMDBAdam noir

Adam noir entend révolutionner le Univers étendu DC comme l’a dit son protagoniste, Dwayne Johnsonlorsqu’il a mentionné sur ses réseaux sociaux que « la hiérarchie du pouvoir va changer » pour toujours au sein de la marque où vivent des personnages comme Superman, Wonder Woman et Batman. Des mots audacieux d’un acteur qui vit l’un des meilleurs moments de sa carrière professionnelle.

Ce qui est certain, c’est que Dwayne Johnson C’est une raison suffisante pour supposer que le film coupera un nombre important de billets si l’on prend en compte le récent record au box-office des films de l’acteur. Et si en présence de Adam noir nous ajoutons une nouvelle équipe de super-héros du Univers étendu DC, la Société de justice d’Amériquesûrement les paris en faveur du film montent.

Black Adam va-t-il révolutionner l’univers étendu de DC ?

Le film réalisé par Jaume Collet Serra explorer la réaction Adam noir au monde moderne après avoir passé des centaines d’années enfermées. Malgré des pouvoirs incroyables qui rivalisent avec ceux de Superman, ses méthodes ne sont pas du tout héroïques, alors sa rencontre avec un groupe de vrais super-héros le poussera à ses limites. Dwayne Johnson Il attend depuis dix ans la première de ce film qui fait désormais l’espoir du DCEU.

la publication TotalFilm a partagé une série d’images dans lesquelles vous pouvez voir en détail le look d’Atom Smasher, Cyclone et Doctor Fate. Les deux premiers personnages hériteront de leurs identités d’autres héros afin qu’ils cherchent à être à la hauteur de leurs prédécesseurs tandis que Doctor Fate apportera la sorcellerie et la sagesse au Société de justice d’Amérique essayant même de conseiller Adam noir sur votre avenir.

Comment va-t-il s’intégrer ? Adam noir au reste de la Univers étendu DC? Des rumeurs circulent sur Internet qui pointent vers la possibilité d’un camée de Superman dans une scène post-générique du film avec la chance réelle que Henry Cavill revenir en tant qu’homme d’acier pour établir un lien concret entre le film mettant en vedette Dwayne Johnson et le reste du DCEU qui reste encore à être « réarrangé » pour Découverte Warner.

Adam noir étoiles Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Odelya Halevi, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell, entre autres. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra à partir de scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le film tant attendu produit par Warner Bros. sortira ensuite dans les salles du monde entier 20 octobre 2022.

