Black Adam: Le secret derrière la scène post-crédits que vous devez savoir

Après la première de Black Adam, les fans de DC ne parlent que de sa scène post-générique. Récemment, un détail a été révélé que tout le monde devrait savoir. Voyez de quoi il s’agit!

La Univers étendu DC continue de faire des pas de géant et cette semaine, ils ont touché le monde entier avec Adam noir, le nouveau film de la franchise qui cartonne déjà au box-office américain et international. Alors que sa sortie a divisé les critiques, les fans ne peuvent être que satisfaits de ce qui s’est passé dans ses prémisses, ou plutôt dans sa scène post-générique.

Dans ce nouveau film, nous découvrons l’anti-héros qui, 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs omnipotents des anciens dieux, est libéré de sa tombe terrestre et prêt à déchaîner sa forme unique de justice sur le monde moderne. Jaume Collet Serra est le directeur et Dwayne The Rock Johnson est son protagoniste. Le reste du casting comprend Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Viola Davis, Aldis Hodge, Noah Centineo, Chico Kenzari et Quintessa Swindell.

+Ce que l’on sait dans les coulisses après le générique

Bien que le film ait été très attendu, il n’est pas nouveau que les rumeurs qui sont arrivées en avant-première n’aient fait que susciter la curiosité et le battage médiatique. Enfin, une fois le générique principal terminé, on a vu une scène où c’était officiellement confirmé. le retour d’Henry Cavill en tant que Superman au DCEU. C’est un moment que le fandom n’oubliera pas, car ils se sont mobilisés pour que cela se produise, mais vous devez savoir ce qui s’est passé dans la production pour que cela se produise.

Selon Le journaliste hollywoodienles négociations à avoir ergoter Ils étaient proches et c’est arrivé aux derniers instants. Dans le récent épisode du podcast Derrière l’écranle directeur de la photographie Laurent Sher a révélé le processus de la scène post-crédits et a déclaré que la première version avait un Superman sans tête avec un corps double, apparaissant avec le thème du film de 1978 composé par John Williams, sans montrer son visage et avec l’emblème sur sa poitrine: « Maintenant, ils doivent savoir s’ils peuvent amener le gars avec la tête là-bas. »il a mentionné.

Ce moment décrit a été l’un des premiers à avoir été divulgué dans le film, mais ils ont également eu des négociations avec Henridans laquelle Dwayne Johnson était également impliqué. Une fois qu’ils ont conclu l’affaire, ergoter a été appelé pour filmer la scène dans un studio londonien en septembre, juste un mois avant la sortie de Adam noiralors Sher et l’équipe de production ont travaillé contre la montre. « Certaines personnes sont tout aussi emblématiques que les personnages qu’elles incarnent, et il en fait vraiment partie »a déclaré le directeur de la photographie à propos du retour de Superman.

