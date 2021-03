Black Adam: le film DC attendu a déjà une date de sortie

«La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer», annonce la voix de Dwayne The Rock Johnson sur la célèbre place Times Square de la ville de New York. Et c’est qu’après un peu plus d’une décennie de développement, de pauses et de réécritures, l’acteur a enfin une date exacte pour son arrivée dans l’univers des adaptations de DC Comics.

Bien qu’il n’ait pas encore commencé le tournage, Johnson est plus que prêt à plonger dans le cinéma de super-héros de « Adam noir”, Bande dans laquelle Warner Bros présentera pour la première fois le puissant anti-héros sur grand écran à travers son propre long-métrage, dont ce dimanche a déjà annoncé sa date de sortie officielle.

« Black Adam » a préparé son arrivée au public pour le 29 juillet 2022. Le film a déjà un casting multi-étoiles dans lequel des noms tels que Aldis Hodge comme Hawkman, Noah Centineo comme Atom Smasher, Quintessa Swindell sont lus en jouant à Cyclone, Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate, tandis que Sarah Shahi et Marwan Kenzari occupent des rôles jusque-là inconnus.

Le film sera réalisé par Jaume Collet-Serra, qui était déjà en charge de Johnson dans la production Disney «Jungle Cruise», dans laquelle il partageait les crédits avec Emily Blunt. Warner Bros a également publié une nouvelle affiche indiquant la nouvelle date de sortie.

L’acteur Aldis Hodge a déclaré lors d’une interview précédente que l’accueil de Johnson dans le film ressentait la même chose qu’il espérait qu’il le ferait lorsqu’il remporterait la loterie. « J’attendais trop longtemps pour faire partie d’un univers de super-héros, je m’en fichais parce que je suis un grand fan », a déclaré l’acteur. Le film n’a pas encore confirmé le début du tournage.