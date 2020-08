Black Adam: Hawkgirl ne sera pas dans le film avec Dwayne Johnson

«Adam noir» il a été la grande surprise du DC Fandome. Non pas parce que ce n’était pas une production prometteuse, mais parce que Warner et l’équipe créative du film, a géré de manière très intelligente le fait qu’ils n’avaient encore pratiquement rien sur le projet, car il est à un stade très précoce de la production. Le spin-off de “Shazam” a été confié à sa grande star, le rock, pour présenter le film.

Et la vérité est que c’était très cool de voir une étoile telle qu’elle est Dwayne Johnson enthousiasmé par le projet et même déjà le “ rôle ” de son personnage, et s’adressant à la Justice League, avertissement qu’il y a un nouveau groupe dans la franchise. Il a dit cela parce que le teaser animé à présenter «Adam noir» a d’ailleurs été utilisé pour confirmer que divers membres de l’American Justice Society seront enregistrés. Mais il y avait une absence qui expliqua plus tard Dwayne Johnson lui-même dans Twitter

Hawk Girl était 💯 dans notre équipe JSA d’origine. Malheureusement, c’est une histoire compliquée que je partagerai avec les fans plus tard. Mais cela a ouvert la porte à une autre opportunité formidable pour une autre actrice d’entrer et d’écraser le rôle de Cyclone. Je crois que tout fonctionne comme cela est censé 🥃 – Dwayne Johnson (@TheRock) 23 août 2020

“Hawkgirl faisait partie de notre équipe d’origine de l’American Justice Society. Malheureusement, il y a eu une longue histoire à raconter, mais je la partagerai plus tard avec les fans. Mais cela ouvre la porte à une opportunité dans le futur pour une autre actrice. à faire avec le rôle de Cyclone. Je pense que tout fonctionne comme prévu “il semble donc que Hawkgirl ne sera pas dans le film et ne rejoindra pas d’autres personnages qui sont confirmés Atom Smasher, qui sera Noah Centineo, ou Cyclone et Hawkman, qui n’ont pas encore d’acteur désigné.

