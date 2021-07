Black Adam fait rage pour chercher et détruire dans une scène de pointe taquinée par The Rock

Alors que Dwayne Johnson dessine son tournage sur Adam noir à la fin, il met également fin à la longue liste d’images des coulisses, de vidéos de régime et d’autres publications Instagram que le héros d’action a partagées avec ses abonnés tout au long de la production du film. Comme autre régal, Johnson a donné à ceux qui suivaient son récit un bon aperçu de certains des effets visuels musculaires supplémentaires qui sont utilisés pour améliorer encore son physique déjà phénoménal. Il est difficile de croire qu’un super-héros aurait besoin d’ajouter à la raison pour laquelle il s’appelait The Rock, mais même les meilleurs peuvent n’avoir besoin que de quelques touches finales.

« À quelques minutes du tournage d’une scène de pointe très cool pour notre film, BLACK ADAM. Mon maquilleur qualifié, Bjoern Rehbein, applique de minuscules points de suivi blancs sur des zones très spécifiques de mon corps (jambes incluses) afin que notre équipe d’effets visuels suive et calculer mes fibres musculaires s’activant et se déplaçant intensément pendant que BLACK ADAM fait rage pour chercher et détruire ses ennemis. »

« C’est la dernière semaine de production et le travail acharné avec mon entraînement, mon régime alimentaire et mon conditionnement a été implacable – le plus dur de ma carrière parce que j’ai dû maintenir cet aspect physique pendant des mois et j’ai dû culminer lors de ma dernière semaine – mais Notre objectif collectif est de mettre la barre plus haut avec BLACK ADAM. De livrer l’anti-héros que vous attendiez et que vous méritez. Dernière semaine de production. La hiérarchie du pouvoir dans DC UNIVERSE est sur le point de changer. N’y allez pas doucement. «

La publication a rapidement accumulé plus de 3 millions de vues en environ 15 heures, de nombreux adeptes de Johnson n’ayant pas pu contenir leur enthousiasme pour la sortie du film. Avec beaucoup d’attention portée au projet par Johnson, et son attraction actuelle dans l’industrie, il va y avoir un grand nouvel acteur dans le DC Univers étendu lorsque Adam noir fait ses débuts.

Ce n’est pas juste Dwayne Johnson apporter du poids au film non plus, avec d’anciens Lier la star Pierce Brosnan apparaissant dans le rôle de Doctor Fate, Aldis Hodge dans Hawkman, Noah Centineo dans Atom Smasher, Quintessa Swindell dans Cyclone et Marwan Kenzari et Sarah Shahi dans des rôles non encore annoncés. Johnson a précédemment publié sur son Instagram à quel point il est reconnaissant d’avoir été invité dans le giron de DC pour jouer le rôle de Black Adam.

« Malgré mes ennuis, j’étais toujours un bon enfant avec un bon cœur – j’aimais juste faire les choses à ma façon. Maintenant, des années plus tard en tant qu’homme, avec le même ADN que j’avais enfant – mes rêves de super-héros sont devenus réalité. Je suis honoré de rejoindre l’emblématique #DCUniverse et c’est un vrai plaisir de devenir BLACK ADAM. BLACK ADAM est béni par magie avec les pouvoirs égaux à SUPERMAN, mais la différence est qu’il ne suit pas la marque ou ne marche pas sur la ligne. Il est un super-héros rebelle et unique en son genre, qui fera toujours ce qui est bien pour le peuple – mais il le fait à sa manière. Vérité et justice – à la manière de BLACK ADAM. «

Adam noir devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.

Sujets : Adam noir