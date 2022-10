Black Adam était initialement classé R, selon les producteurs

Adam noir est connu pour être violent, exécutant ses ennemis dans sa propre forme de justice. C’est tout à fait le contraste avec la plupart des héros, car des personnages comme Batman et Superman font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les pertes intentionnelles. Cependant, le personnage principal de Dwayne Johnson est loin d’être le héros moyen, et c’est ce à quoi les fans de bandes dessinées s’attendent.





Lors d’une interview avec Collider, les producteurs Beau Flynn et Hiram Garcia discutent du prochain film DCEU et révèlent comment Adam noir initialement reçu une cote R de la MPAA. L’équipage voulait présenter une représentation précise du matériel source, qui comprend beaucoup de violence.

« Nous voulions vraiment nous assurer que nous honorions le personnage de Black Adam. L’une des choses pour lesquelles il est connu est son agression et sa violence, et faire un film Black Adam qui n’aurait pas cela n’aurait tout simplement pas été authentique. Nous nous sommes donc toujours lancés là-dedans en sachant que nous allions le pousser aussi loin que nous l’avions fait. Nous savions que ce serait un processus de collaboration avec la MPAA pour enfin l’amener là où nous pouvions, pour obtenir cette cote, mais nous ont réussi à le faire. Mais c’était vraiment important pour nous de le faire. Et c’est quelque chose pour lequel Dwayne était également très engagé.

Bien sûr, l’espoir d’une cote PG-13 n’est pas une surprise, car Adam noir est répandu pour avoir un budget atteignant la barre des 200 millions de dollars. Warner Bros. veut que le plus de gens possible voient le film, ce qui a forcé quelques modifications concernant les scènes les plus brutales.

Adam noir Les producteurs disent qu’ils n’ont coupé aucune scène

Malgré la cote R précoce, Flynn et Garcia disent qu’ils n’ont pas compromis leur vision. Le film a nécessité un montage lourd pour éliminer certains meurtres horribles du personnage de Johnson, cependant, ils ont conservé toutes les scènes qu’ils jugeaient essentielles au film. Au cours de leur entretien avec Collider, ils ont parlé de faire baisser la cote tout en gardant les moments incroyables.

« Nous avons dû faire beaucoup de montages, en fait. Il y a des moments personnels que nous aimons vraiment, mais nous avons dû les laisser partir. Mais nous n’avons jamais fait de compromis, nous n’avons jamais eu à couper une scène. Nous avons eu des moments vraiment cool , et si vous remarquez, il y a de grands moments où Black Adam est dans la séquence de poursuite en vélo volant et laisse tomber l’un des soldats intergangs. Ensuite, il y a ce grand moment où le camion rebondit sur un corps. Mais ce sont des moments dont vous avez besoin et rappelez-vous dans ces films, vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas jouer la sécurité, et vous devez y aller. Et je pense que nous en avons quatre ou cinq. À un moment donné, nous en avions environ dix, et nous avons pu pour trouver un compromis avec la MPAA à ce sujet. »

Adam noir est presque prêt à être publié, la première série de critiques ayant afflué la semaine dernière. Jusqu’à présent, les fans semblent être amoureux du film bourré d’action, qualifiant le film de spectacle avec des décors impressionnants, avec Johnson né pour jouer le rôle principal. Les fans peuvent voir le film DCEU tant attendu lorsque Adam noir arrive dans les salles le 21 octobre.