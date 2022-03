Black Adam et DC League of Super-Mascots retardent sa première

Deux des films de DC qui Dwayne Johnson sera la vedette retarde sa date de sortie, comme le film tant attendu de l’anti-héros « Adam noir »‘ et le film d’animation »DC League of Super-Mascottes » Ils ont changé leur départ à des mois différents.

Selon une publication de Johnson lui-même faite via son compte Twitter officiel, »Black Adam » a changé sa première du 29 juillet à 21 octobretandis que » DC League of Super-Pets » changera le 20 mai pour l’ancien Black Adam le 29 juillet 2022.

Bien que les raisons de cette décision ne soient pas tout à fait claires, de nombreux fans ont spéculé sur le ton de » The Rock » dans la vidéo montrée, que c’était pour des raisons opposées à d’autres récemment annoncées en raison de COVID 19, donc ce ne serait que un changement pour avoir plus de temps pour peaufiner les détails des nouveaux films.

NOUVELLES GRANDES ET EXCITANTES de notre industrie du cinéma

�������� Notre @SevenBucksProd & @DCComics les films changent de date. SUPER PETS�� sortira le 29 JUILLET ! BLACK ADAM⚡️sortira le 21 octobre ! La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer ☄️ ba⚡️ pic.twitter.com/SYSpFNK0N6 – Dwayne Johnson (@TheRock)

9 mars 2022





Johnson apparaîtra dans les deux films, exprimant Krypto le Super Dog dans la version anglaise de « League of Super-Pets » de DC. Le film est vaguement inspiré de » Legion of Super-Pets », qui a fait ses débuts dans Adventure Comics # 293 en 1962. Jerry Siegel, Curt Swan et George Klein.

D’autre part, »Black Adam », qui a déjà trouvé une date de sortie et un excellent protagoniste comme Dwayne Johnson, est en développement depuis plus d’une décennie, puisque le producteur hiram garcía a l’idée de la bande de ce personnage bien connu de la bande dessinée DC.

« Écoutez, il y a une raison pour laquelle Black Adam, nous développons depuis 10 ans, n’est-ce pas? C’est comme si certaines choses venaient vite, d’autres non, mais c’est notre travail dans ce secteur de nous assurer qu’ils continuent à se développer et à éclore quand ils « sont prêts. Quand ils sont prêts, c’est à ce moment-là que nous le donnons au monde », a expliqué Garcia.

De la même manière, il a également expliqué qu’il a toujours vu le concept de « Black Adam » pour plus d’un filmnous pouvons donc nous attendre à plus de ce personnage à l’avenir.

« En fin de compte, nous avons besoin que le film soit bien accueilli et nous voulons que les fans l’aiment, mais il y a une vision à 100% de ce que nous aimerions faire dans un aspect multi-film quand il s’agit de ‘Black Adam.' » , a-t-il conclu.