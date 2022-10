Black Adam est l’anti-héros dont DC avait besoin

in

Black Adam est arrivé pour secouer l’univers étendu de DC avec un film bourré d’action et le plus de la présence de la Justice Society of America.

©IMDBAdam noir

Dwayne Johnson il a promis bien avant Adam noir est arrivé au cinéma quand il a dit que son personnage allait « changer la hiérarchie du pouvoir » dans le Univers étendu DC. Quelque chose que cet anti-héros est certainement capable de faire, après tout, nous parlons de quelqu’un avec des pouvoirs aussi spectaculaires que ceux de Shazam et même de Superman.

Le film mettant en vedette rock est une montagne russe d’action où l’intrigue s’articulera autour de différents éléments tels que les mercenaires Intergang qui occupent Kahndaq, la ville de Adam noirplus tard l’arrivée du Société de justice d’Amérique pour se retrouver avec un méchant qui a assez de pouvoir pour être une véritable menace pour le monde entier.

La musique du film accompagne parfaitement les différentes séquences qui se succèdent au fil de l’intrigue et Adam noir Il a son propre thème qui rend compte de toute sa puissance. Le compositeur Lorne Balfe Il a fait un excellent travail sur cet aspect du film. Attention particulière à la présence de la chanson Peint le en noir des Pierres qui roulent qui fait partie d’une scène d’action incontournable.

Le directeur Jaume Collet Serra fait les devoirs pour que son Adam noir est à mi-chemin entre l’une des entrées de Zack Snyder dans le Univers étendu DC et les films qui ont ignoré cette vision de la marque. Le film de Dwayne Johnson peut s’adapter parfaitement n’importe où dans le DCEU mais l’action et la façon dont elle est tournée ont un air qui rappelle le combat final entre Superman et Zod dans Homme d’acier.

Un pas dans la bonne direction pour DC

l’intrigue de Adam noir raconte l’histoire d’un héros de Kahndaq qui s’est battu pour libérer son peuple d’un roi maléfique qui, avec une couronne magique, a acquis de grands pouvoirs. Dans le présent, beaucoup cherchent cette couronne, Adrianna et son équipe pour qu’Intergang n’atteigne pas ce niveau de puissance et c’est dans cette recherche qu’ils réveillent Teth Adam après 5000 longues années de sommeil profond. Comment réagissez-vous au monde d’aujourd’hui ?

La Société de justice d’Amérique elle est convoquée par Amanda Waller pour désamorcer cette menace. Hawkman est muscle, Dr. Fate est sagesse, Cyclone est intelligence et Atom Smasher est humour. Chacun de ces personnages remplit parfaitement son rôle au sein de l’intrigue, même si un peu plus de développement n’aurait pas été déplacé. Travail exceptionnel de Pierce Brosnan comme le sorcier au casque d’or !

Dwayne Johnson fait un excellent travail dans la peau de Teth Adam. Il est convaincant en tant qu’être doté de pouvoirs presque illimités et possède suffisamment de charisme pour conférer à Teth Adam une aura menaçante qui l’accompagne tout au long du film, même dans la scène post-générique qu’il ne faut manquer pour rien au monde. Il y aura plus Adam noir dans le Univers étendu DC? Oui sûrement !

Adam noir Il met en vedette Viola Davis dans Amanda Waller, Dwayne Johnson dans Teth Adam, Sarah Shahi dans Adrianna Tomaz, Pierce Brosnan dans Doctor Fate, Aldis Hodge dans Hawkman, Noah Centineo dans Atom Smasher, Quintessa Swindell dans Cyclone et Mohammed Amer dans Karim. Le film sort aujourd’hui, le 20 octobre !

