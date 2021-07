Black Adam entre dans la dernière semaine de tournage avec une délicieuse mise à jour vidéo de The Rock

DC Adam noir Le film a mis du temps à venir, et Dwayne Johnson a déclaré qu’ils étaient sur la dernière ligne droite du tournage alors qu’ils entraient dans la dernière semaine. The Rock a partagé une autre publication Instagram de son petit-déjeuner actuel, sous-titrant le délicieux repas avec un commentaire sur le début de la dernière semaine de tournage qui verra certaines des scènes « les plus dures et les plus intenses » du film et discutera de la quantité de travail qu’il a accomplie. prises pour en arriver là. Les fans ont eu droit à de nombreux messages sur les réseaux sociaux de l’ancien lutteur détaillant ses régimes d’entraînement et son régime alimentaire qui l’ont aidé à rester en forme pour le rôle.

« Enfoncez tout et buvez tout. Cette semaine à venir est une grosse semaine – notre dernière semaine de production pour le tournage de Adam noir, » Dwayne Johnson a écrit. « Tous les entraînements, le régime… presque 2 ans de préparation des personnages, de l’histoire et de la production, tout culmine jusqu’à la semaine prochaine. Composez tout le conditionnement alors que nous gardons les scènes les plus dures et les plus intenses pour la fin. Je vous apprécie beaucoup pour tous les ADAM NOIR support – Je pense que nous faisons un film et créons un univers qui est définitif, unique, mauvais et cool. Les doigts croisés, nous l’apportons à la maison forte la semaine prochaine. Restez discipliné, concentré et ayez confiance dans le processus. Et pelletez le tout et buvez le tout. Profitez de votre 4e ! »

Dans la vidéo, Johnson parcourt son petit-déjeuner étape par étape et considérant que c’est quelque chose qu’il estime nécessaire de manger pour NEBlPL9sspSjFB||maintenir son niveau de forme physique pour le tournage}, il semble que cela pourrait être bien pire et il existe de nombreux régimes. ce ne serait pas aussi appétissant. Vous pouvez regarder la vidéo dans le post ci-dessous, dans laquelle l’acteur de Jungle Cruise souligne que cette dernière semaine de tournage va être « une grosse semaine » et qu’ils « laissent tout sur le terrain ».

Dwayne Johnson a été très actif pendant la Adam noir production, partageant les mises à jour des progrès ainsi que son horaire de repas, partageant même la première page du script avec ses abonnés en mars alors que le tournage commençait tout juste.

Dans ce post, il a écrit: « Je voulais vous montrer la page d’ouverture de mon script – que je regarde à chaque fois que j’ouvre ceci. J’ai mémorisé ces mots depuis des années et des années et des années maintenant. Mais cela vous donne un exemple. de qui est Black Adam – et qui est Black Adam au monde de l’univers DC. Mais aussi, je pense, qui est Black Adam au monde de la période des univers de super-héros. Et c’est l’univers DC – mais cela inclut également le Marvel l’univers des super-héros aussi. Maintenant, écoutez, je ne dis pas qu’il va y avoir un mashup, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis, c’est que ça n’a pas d’importance pour moi – et ça n’a pas d’importance pour Black Adam : Vous les mettez tous en garde – que ce soit leur univers DC ou une partie de l’univers Marvel – ils sont tous mis en garde maintenant. »

le Adam noir le casting comprend également Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari et Sarah Shahi, ainsi que Pierce Brosnan dans le rôle du docteur Fate. Le film étant prêt à terminer le tournage, il y a maintenant un long chemin de post-production menant à sa sortie prévue le 29 juillet 2022.

Sujets : Adam noir