Black Adam : Dwayne Johnson donne son avis sur la concurrence entre Marvel et DC

in

BD DC

The Rock a évoqué la rivalité entre DC et le studio de Kevin Feige. Vont-ils essayer d’imiter l’univers cinématographique Marvel avec le nouveau film ?

©Warner Bros.Dwayne Johnson joue dans Black Adam.

En seulement cinq jours, un nouveau film de CC sortira en salles. Il s’agit de Adam noirle film mettant en vedette Dwayne Johnson qui explorera l’histoire du super-héros en action pure. Comme d’habitude, il est inévitable d’essayer de prédire quelles similitudes et différences il aura avec les dernières versions de Studios Marvel. Mais… Sont-ils vraiment une compétition ? Ont-ils les mêmes objectifs ? Le protagoniste de ce long métrage est très clair sur la réponse.

Bien qu’au début les décisions des deux sociétés étaient presque identiques, la vérité est qu’actuellement chaque studio cherche sa propre voie. Marvel, la franchise qui a catapulté des personnages comme Iron Man ou Captain America, continue d’étendre son univers non seulement à travers des films, mais aussi à travers des séries en streaming. De son côté, DC a expérimenté des projets qui s’éloignent du même univers avec des productions telles que joker Soit homme chauve-souris.

Il est évident que, malgré le fait qu’ils traversent le même thème et le même genre, il ne s’agit plus d’une concurrence stricte. En ce sens, Dwayne Johnson a évoqué le lancement de Adam noirle film réalisé par Jaume Collet Serra. Comme cela va être? Son synopsis précise :Près de 5 000 ans après avoir obtenu les pouvoirs ultimes des anciens dieux – et avoir été emprisonné tout aussi rapidement – ​​Black Adam se libère de sa tombe terrestre, prêt à déchaîner sa marque particulière de justice sur le monde moderne.”.

Concernant l’éternelle comparaison entre les deux marques, l’acteur a tenu en dialogue avec AP : «Est-ce que je pense que nous allons prendre une sorte de morceau de Marvel? La réponse est sans équivoque, non. Parce que pour moi, alors que nous construisons l’univers DC dans une nouvelle ère, ce n’est pas notre objectif.”. Ainsi, il a ajouté : «Ce qu’ils ont fait est incroyable, Kevin Feige est incroyable. Et au fait, j’aime ces gars, mes amis”.

Avant la première de la cassette qu’il partage avec Aldis Hodge, Noah Centineo et Sarah ShahiDwayne Johnson a fait remarquer: «Les membres de Marvel sont en grande partie responsables de la croissance économique de notre entreprise depuis près de deux décennies”. Enfin, il a conclu : «Nous ne voulons pas être Marvel. Nous voulons être DC et c’est comme ça que nous faisons les choses. Je ne veux pas mordre dans cette pomme, je veux attraper une nouvelle pomme et je veux créer à partir de là”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂