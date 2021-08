Black Adam : De nouvelles techniques VFX pour transformer The Rock en anti-héros !

Dwayne Johnson il fait généralement tout en grand. Cet ex-lutteur devenu méga star de cinéma ne passe jamais inaperçu. En ce sens, l’interprète n’a cessé de promouvoir son prochain film dans le DC Univers étendu avec une phrase qui a attiré l’attention : « Le schéma d’alimentation est sur le point de changer en courant continu. » Adam noir ce sera sûrement un film qui restera gravé dans la rétine du spectateur. Le « Champion du Peuple »Tel que défini par Johnson, il est un anti-héros qui a tout pour se démarquer.

De nouvelles informations trouvent un écho auprès de ceux qui s’intéressent à la bande de l’interprète. Hiram Garcia, producteur du film, a assuré que l’équipe VFX du film utilise des techniques révolutionnaires pour donner vie au personnage puissant joué par Le Rocher. En plus du look imposant de l’acteur, nous sommes face à une proposition plus qu’intéressante de DC.

Nouvelles techniques VFX pour Black Adam







« La technologie que nous utilisons pour fabriquer Adam noir il n’était pas utilisé auparavant. C’est complètement unique. Il est essentiel pour nous qu’il ait l’air authentique et réel. Le directeur Jaume Collet Serra a la même idée. Notre équipe VFX est lauréate d’un Oscar et nous les mettons au travail sérieusement. »le producteur a déclaré à Collider.

Concernant le classement du film, García a estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit R pour mieux développer le personnage. La production pensait que PG-13 c’était le plus approprié par rapport à ce que le film va proposer en termes de violence et de dialogue. Quelle est la situation de Black Adam envisage le DCEU?

« Nous nous concentrons sur la construction de notre propre monde. Évidemment Shazam existe dans la même réalité que Adam noir Et il existe d’autres croisements qui peuvent être conçus à partir de la bande. Bien qu’en termes de vente au détail, nous y travaillons toujours. Lorsque Adam noir apparaître dans le multivers à courant continu, ils le sentiront « fit remarquer Garcia avec enthousiasme.