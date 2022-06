Black Adam de Dwayne Johnson obtient la première bande-annonce bourrée d’action

Basé sur le personnage de DC Comics du même nom, Adam noir verra le personnage de Johnson affronter la Justice Society of America, qui est composée dans le film par Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman, Quinetessa Swindell comme Cyclone et Pierce Brosnan comme Doctor Fate.

La bande-annonce et une affiche du film DC montrent l’uniforme noir d’Adam, qui présente l’éclair jaune généralement considéré comme un symbole du sorcier Shazam, qui a donné les pouvoirs des dieux anciens au personnage de Billy Batson.

Le fait qu’Adam ait aussi ce symbole indique qu’il a aussi la sagesse de Salomon, la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, la puissance de Zeus, le courage d’Achille et la vitesse de Mercure.

Dans l’ensemble, on dirait qu’il pourrait faire une bonne compétition.

Adam noir le producteur Hiram Garcia a précédemment révélé que les créateurs avaient « quelques choses [they] voulait transmettre » dans la bande-annonce, en disant à io9 : « Un, que le film est amusant. Le film est grand. Deuxièmement, je pense que quand vous voyez Black Adam, vous réalisez que nous honorons la version bande dessinée de Black Adam.

« Il ne tire pas ses coups. Il peut être juge, jury et bourreau. Et son approche de la façon dont il fait les choses est très opposée à ce que feraient des héros typiques », a déclaré Garcia.

La prochaine version agit comme l’histoire d’origine pour Adam noirGarcia expliquant que la Justice Society of America figure dans le film parce que le protagoniste est quelqu’un qu’il est difficile d’ignorer.

« Alors naturellement, il y aura des gens qui enquêteront sur l’arrivée de quelqu’un comme ça. Et c’est le genre d’énergie qui rapproche ces deux-là. C’est une menace et ils n’ont pas l’habitude d’avoir quelqu’un comme ça, qui est un fil sous tension , si puissant, et donc une équipe doit aller enquêter.