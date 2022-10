Black Adam contre Superman : qui gagnerait cette bataille ?

in

Bandes dessinées DC

Il semble que Black Adam et Superman auront la bataille attendue entre eux à un moment donné dans le futur. Lequel de ces personnages gagnerait ce combat ?

©IMDBSuperman et Black Adam

Adam noir s’apprête à sortir son film le 20 octobre prochain et son arrivée imminente « va changer la hiérarchie du pouvoir » dans le Univers étendu DC alors que Dwayne Johnson avançait dans l’avant-première de ce film. La vérité est que The Rock a toujours voulu que son personnage mesure ses forces avec Superman d’Henry Cavill à l’avenir et apparemment son souhait se réalisera.

Tout indique que le camée de Superman dans le film Adam noir est une réalité et qu’Henry Cavill est enfin de retour dans le Univers étendu DCquelque chose pour lequel des milliers de fans se sont battus sur les réseaux, et qui est sûrement très fêté par toutes ces personnes qui ont voulu voir l’acteur de Le sorceleur jouer à nouveau l’homme d’acier.

Ce retour tant attendu nous laisse avec une question : que se passerait-il si Superman affrontait Adam noir? L’anti-héros joué par Dwayne Johnson tire ses pouvoirs des dieux égyptiens : il a l’endurance du dieu égyptien Shu, la vitesse du dieu égyptien Horus, la force du dieu égyptien Amon, la sagesse du dieu égyptien Zahuti, le pouvoir de le dieu égyptien Aton et la bravoure du dieu égyptien Mehen.

Black Adam contre Superman

Certaines des compétences Adam noir ils sont à égalité avec ceux de Kal-El tels que la force, la capacité de voler, sa vitesse et son invulnérabilité. Cependant, Teth Adam ajoute la possibilité de lancer de puissants rayons de ses mains. Superman partage toutes ces capacités et tire également des éclairs, mais de ses yeux, tout en ayant une haleine glaciale.

Un combat entre ces personnages serait certainement aussi destructeur que celui que Superman a eu contre le général Zod dans Homme d’acier. Clark Kent essaierait sûrement de mener le combat dans une zone non peuplée afin de pouvoir utiliser toute sa puissance sans avoir à se soucier des pertes civiles. Adam noir Il n’a pas ce genre de préoccupations autres que d’être prêt à tuer, ce qui fait de lui un réel danger pour Superman.

Qu’est-ce que Superman a pour lui? Quelque chose que vous avez hérité de vos parents : la volonté. Ce combat serait en fait remporté par Clark Kent avec ses valeurs. Avec sa volonté d’avancer face à l’adversité et de ne pas baisser les bras même dans le pire des cas. Superman aurait ses idéaux en faveur, ceux qui sont précisément à l’opposé de ce qu’il représente Adam noiret nous pensons donc qu’en fin de compte l’homme d’acier gagnerait cette bataille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂