Black Adam commence le tournage la semaine prochaine, The Rock montre sa préparation de super-héros

Dwayne « The Rock » Johnson s’est tourné vers les médias sociaux pour confirmer que DC Adam noir commencera enfin la production la semaine prochaine. Avec la confirmation que, après tant d’années, de retards et de faux départs, Adam noir va maintenant se concrétiser, Johnson nous a également donné un aperçu du travail acharné qu’il a consacré à la préparation du rôle, l’acteur ayant l’air plus herculéen que jamais.

« Black Adam est prêt. C’est toujours le travail que nous faisons tranquillement quand personne ne regarde qui change le jeu. Reconnaissant pour le grind. (Et le visage de mon esprit guerrier qui me surveille toujours) #BlackAdam #DCUniverse #ChangeTheGame Production démarre cette semaine. »

Dwayne Johnson a été inscrit pour représenter Adam noir depuis un certain temps maintenant, bien avant la conception de l’univers cinématographique DC en cours, et il doit donc être très excitant pour l’acteur (et les fans) de savoir que son engagement dans le rôle sera enfin récompensé.

Adam noir rejoindra le panthéon des héros et méchants cinématographiques de DC et restera l’un des personnages les plus populaires de la tradition de DC. Son ensemble de puissance est similaire à celui de Superman, qui devrait fournir des visuels pleins d’action, mais son origine est liée à Shazam!. Tout comme Billy Batson, Black Adam acquiert ses pouvoirs grâce au sorcier Shazam, commençant sa carrière surpuissante en tant que supervillain, devenant finalement l’ennemi juré de Batson et de sa famille de super-héros. Cependant, ces dernières années, Black Adam est apparu comme une sorte d’anti-héros et est maintenant en quête de rédemption.

Avec l’implication de Johnson, l’histoire de Adam noir tombera probablement quelque part au milieu, l’acteur disant en 2019: «Black Adam, comment il commence, il commence comme un méchant. Ensuite, il devient un anti-héros. Et puis il pourrait devenir un héros ou non. «

Adam noir doit être dirigé par Jaume Collet-Serra, qui dirigeait auparavant Les bas-fonds, Sans arrêt et le prochain Croisière dans la jungle, avec également Johnson. À côté de l’A-lister comme caractère de titre, le Adam noir Le film présentera également plusieurs autres visages familiers du monde de DC, y compris la Justice Society of America, ou JSA, une équipe de super-héros légendaire qui se heurtera sans aucun doute au champion superpuissant de Johnson.

La Justice Society of America sera composée de Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman, Quintessa Swindell comme Cyclone et Doctor Fate, qui, il a été récemment révélé, sera joué par Pierce Brosnan. Aladdin et La vieille garde La star Marwan Kenzari a récemment rejoint le projet dans un rôle encore inconnu.

Adam noir a été poussé et tiré si souvent qu’il est encore difficile de croire que cela va enfin arriver. Le projet est en production depuis des années et devait initialement sortir fin 2020, avant d’être déplacé et prévu pour décembre 2021. Adam noir a ensuite été retardé indéfiniment en raison de la situation mondiale actuelle. Le film étant prêt à commencer la production, la sortie de DC envisagera probablement une date de sortie dans le courant de 2022. Cela nous vient grâce au compte Instagram de Dwayne Johnson.

