Black Adam commence le tournage ce printemps tease l’acteur d’Atom Smasher Noah Centineo

Ayant été piégé dans l’enfer de la production pendant ce qui semble être une éternité, DC’s Adam noir se prépare enfin à aller de l’avant, la star Noah Centineo confirmant qu’il se prépare pour son rôle d’Atom Smasher dans la sortie de la bande dessinée. En plus de déclarer son enthousiasme à l’idée de commencer à travailler sur le projet, le À tous les garçons: toujours et pour toujours l’acteur a révélé que le plan est de commencer la production le Adam noir très, très bientôt.

« Je vais commencer le nouveau Black Adam dans environ deux mois. Espérons que si tout se passe comme prévu, ce que j’espère faire. Je suis très excité de faire ça, être un super-héros que je n’ai jamais fait. avant, ce qui devrait être amusant. «

Noah Centineo jouera Albert Rothstein AKA Atom Smasher dans Adam noir, un super-héros qui a servi à la fois dans la Justice Society of America et la Justice League. Il possède une force surhumaine et est capable d’augmenter sa masse corporelle, et est bien connu pour développer une parenté avec Black Adam après que le supervillain ait changé ses habitudes.

De toute évidence, le rôle d’Atom Smasher nécessitera beaucoup de volume. « Eh bien, la dernière fois que j’ai gagné, je faisais 6 500 calories par jour », a déclaré Centineo à propos de ses efforts dans le gymnase, avant de révéler que « cette fois ne sera pas aussi mauvaise » et qu’il s’entraîne pendant « deux heures par jour, bon entraînement à haute intensité. » Nul doute qu’il espère ne pas être complètement éclipsé par le monstre qu’est Dwayne « The Rock » Johnson, qui a tease son rôle d’icône de DC à plusieurs reprises au cours de la dernière année, menaçant que la « hiérarchie du pouvoir dans le DC UNIVERSE est sur le point de changer. » Bien que l’on ne sache pas exactement ce que cela signifie, cela ne peut que signifier des problèmes.

Johnson a été inscrit pour jouer le personnage principal bien avant que l’univers cinématographique de DC ne devienne une chose, et il est excitant de voir ses débuts sur grand écran alors que le personnage se concrétise enfin. Adam noir devrait être dirigé par Jaume Collet-Serra, qui dirigeait auparavant Les bas-fonds, Sans arrêt et le prochain Croisière dans la jungle. Le film mettra également en vedette Aldis Hodge dans le rôle de Hawkman et Sarah Shahi, qui incarnerait Adrianna Tomaz. Aladdin et La vieille garde La star Marwan Kenzari a également récemment rejoint le projet dans un rôle non divulgué.

Pour ceux qui ne le savent pas, Adam noir est l’un des supervillains DC les plus populaires, avec un ensemble de puissance similaire à celui de Superman. Un peu comme Shazam Billy Batson, il acquiert ses pouvoirs grâce au sorcier Shazam et devient finalement l’ennemi juré de Batson et de sa famille surpuissante. Ces dernières années, Black Adam est apparu comme une sorte d’anti-héros et est maintenant en quête de rédemption. De plus, le Adam noir Le film devrait présenter au public la Justice Society of America, ou JSA, une équipe de super-héros légendaire qui se heurtera sans aucun doute au champion superpuissant de Johnson.

Adam noir Il était initialement prévu de sortir fin 2020, puis de décembre 2021, mais a été retardé indéfiniment en raison de la situation mondiale actuelle. Le film étant sur le point de commencer la production prochainement, la sortie de DC envisagera probablement une date de sortie en 2022. Cela nous vient de la récente apparition de Noah Centineo à l’émission de radio australienne Smallzy’s Surgery.

Sujets: Black Adam