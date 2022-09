Black Adam : ce serait la collection du film DC

in

Black Adam sortira bientôt et les bandes-annonces montrent un film bourré d’action avec un protagoniste comme Dwayne Johnson. Combien cela rapportera-t-il ?

©IMDBAdam noir

Adam noir sortira dans les salles du monde entier le 20 octobre et son protagoniste, Dwayne Johnsona promis que ce nouveau personnage « va changer la hiérarchie du pouvoir » dans le Univers étendu DC. Cela veut dire qu’on pourra voir l’anti-héros incarné par The Rock réaliser des prouesses dignes des Henry Cavill Supermance dernier aurait une apparition attendue dans le prochain film de la marque.

Beaucoup se demandent comment ce film se comportera au box-office depuis le Univers étendu DC ne traverse pas son meilleur moment mais d’un autre côté le film a Dwayne Johnson en tant que protagoniste, une figure hollywoodienne habituée à produire un high coupe de billets grâce à son charisme et à tout ce qu’il génère auprès des publics du monde entier.

Combien Black Adam peut-il amasser ?

Les premières estimations de Billetterie Pro s’assurer que le film Adam noir Il rapportera probablement entre 55 et 70 millions de dollars aux États-Unis lors de son premier week-end de sortie. En revanche, cela ferait un total entre 135 et 175 millions aux USA. Ces chiffres sont un peu bas pour le genre super-héros qui rapporte généralement environ 100 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours et à la fin environ 300 millions dans ce pays.

Cependant, il convient de noter que Adam noir avec ces chiffres, il deviendrait également la meilleure première de Dwayne Johnson tout au long de sa carrière professionnelle quelque chose qui pour l’instant est Fast & Furious : Hobbs et Shaw avec 60 millions de dollars à la première pour atteindre un chiffre total de 173 millions de dollars aux États-Unis et 585 millions de cette monnaie dans le reste du monde, ce qui fait un total de 759 millions de dollars.

L’histoire du film ? Il y a 5000 ans, un homme a reçu le pouvoir des dieux mais a ensuite été emprisonné pour obtenir sa liberté dans le présent. À présent, Adam noir il use de toutes ses capacités pour rendre la justice qu’il connaît : sans pitié. Cela le conduit à percuter Société de justice d’Amérique, un groupe de héros qui ne permettront pas à ce personnage de continuer à faire ce qu’il veut. Arriveront-ils à l’arrêter ?

Le casting du film regorge de stars puisqu’il est composé de Viola Davis, Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Odelya Halevi et Joseph Gatt. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra avec des livres d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani.

