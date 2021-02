Black Adam apporte l’acteur Jafar de Disney, Marwan Kenzari

DC est tant attendu Adam noir film a choisi Marwan Kenzari pour un rôle mystérieux. Le tournage du projet devrait commencer en avril, Kenzari rejoignant Dwayne « The Rock » Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge et Quintessa Swindell. Bien que le tournage devrait commencer dans les prochains mois, il n’y a actuellement aucune date de sortie officielle fixée pour le film, ce qui avait à l’origine fait craindre à certains fans de DC que quelque chose n’allait pas. Cependant, tout semble bien avancer pour le moment.

Tandis que Adam noir fait des progrès dans les coulisses avec le casting de Aladdin ressortir Marwan Kenzari, il n’y a pas de détails spécifiques sur l’histoire à la disposition du public. DC garde tout secret, et même Dwayne Johnson ne partage aucune information avec les fans. Quoi qu’il en soit, les gens sont simplement heureux que le film arrive enfin, après des années de développement. La même chose peut être dite pour Le flash film, qui tourne actuellement en ce moment.

Dwayne Johnson s’est rendu sur Twitter pour annoncer les dernières nouvelles du casting. « Bienvenue à Marwan Kenzari Adam noir. Il apporte un poids et une compétence réels et sera la force dont notre histoire a besoin « , a écrit Johnson sur Twitter. Kenzari a également joué dans Old Guard de Netflix, qui était énorme pour le service de streaming, avec plus de 78 millions de vues en seulement quatre semaines. L’acteur a également joué dans le drame néerlandais Instinct. Johnson ne plaisantait pas quand il a dit que l’acteur apportait « du poids et des compétences » à Adam noir, car sa capacité d’acteur a été louée à plusieurs reprises au cours des dernières années. Bien que nous ne sachions pas encore qui il joue, les fans de DC commenceront probablement à spéculer.

Adam noir servira d’histoire d’origine pour le personnage, qui commence dans l’Égypte ancienne alors qu’il passe du statut d’esclave à celui de dirigeant tyrannique. Cependant, après une défaite écrasante, il reste en sommeil pendant des milliers d’années, mais finit par revenir dans le monde moderne. Dwayne Johnson est toujours enthousiasmé par ses rôles, mais celui-ci occupe une place très spéciale dans son cœur. « Adam noir est avec moi depuis plus de dix ans maintenant. Cela vous donne une idée de ma passion pour ce projet », a-t-il déclaré à la fin de l’année dernière.

Alors que ça a été une longue attente Adam noir, Dwayne Johnson dit qu’il se sent encore mieux dans le projet maintenant que jamais, grâce à la vie et à l’apprentissage au cours de la dernière décennie. Si le film était sorti il ​​y a dix ans, il n’aurait peut-être pas reçu l’attention qu’il mérite et il est possible que Johnson n’ait pas eu l’expérience personnelle à apporter comme il le fait maintenant. Il déclare: « Je suis capable d’apporter un peu de mes propres leçons de vie et philosophies et de les ancrer dans l’ADN de ce personnage », ce qui semble prometteur. Maintenant, nous devrons simplement attendre et voir s’il finit par rencontrer Shazam! Tu peux lire Annonce officielle du casting Twitter de Dwayne Johnson au dessus.

