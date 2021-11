Black Adam a un nombre de morts très élevé, repoussant les limites du PG-13

La sortie tant attendue de Dwayne « The Rock » Johnson sur DC, Adam noir, repoussera les limites de sa cote PG-13 et a un « nombre de victimes très élevé », taquine le producteur Hiram Garcia. En comparant l’histoire d’origine de l’anti-héros à celle de DC et Warner Bros.’ plus grands succès cinématographiques, Le Chevalier Noir, Garcia a taquiné une action énervée pour les débuts de super-héros de The Rock.

« Black Adam est nerveux, n’est-ce pas? Ce sera un film PG-13 où cela ressemblait beaucoup, disons, The Dark Knight, où cela a repoussé les limites de PG-13. Je pense que nous le faisons beaucoup avec Black Adam. Nous avons un nombre de victimes très élevé dans notre film. »

Bien que les détails de l’intrigue plus spécifiques restent un secret bien gardé, Adam noir présentera Dwayne Johnson comme Teth-Adam AKA Black Adam, un homme de Kahndaq qui a été emprisonné pendant 5 000 ans. Choisi par le sorcier Shazam pour exploiter les pouvoirs des anciens dieux égyptiens, S pour l’endurance de Shu, H pour la rapidité d’Horus, A pour la force d’Amon, Z pour la sagesse de Zehuti, A pour la puissance d’Aton, et M pour le courage de Mehen, Black Adam devient l’ennemi juré du super-héros Shazam et de sa famille surpuissante. Avec une histoire aussi sombre, il ne faut pas s’étonner que Adam noir ne se retiendra pas en ce qui concerne le nombre de morts, mais il est prometteur de savoir que le film s’appuie fortement sur les activités anti-héros du personnage, ainsi que de ne pas fuir la violence qui le conduit à devenir Black Adam.

Ce nombre élevé de morceaux tue avec ce que le réalisateur Jaume Collet-Serra a dit précédemment concernant son approche de Le noir Adam, dans lequel il prévoit de déplacer Dwayne Johnson du rôle romantique comique dans Disney’s Croisière dans la jungle à celui du super-vilain DC surpuissant, le cinéaste s’étant tourné vers Clint Eastwood Dirty Harry pour l’inspiration. « Après avoir fait une comédie d’aventure romantique où il est très léger, j’étais vraiment attiré par la version sombre de Dwayne », a expliqué Collet-Serra. « En gros, le transformer en Clint Eastwood dans un western. Je me suis dit : ‘Tu es comme le Dirty Harry des super-héros.’ Je n’ai pas eu à convaincre les gens que j’avais raison pour celui-ci de la même manière que je l’ai fait pour Jungle Cruise. C’est comme les choses que j’ai faites avec Liam [Neeson], cet anti-héros dur à cuire qui a du cœur. Le monde n’est pas noir et blanc. Le monde est dans des zones grises, vous avez donc besoin de ces personnes qui roulent dans cette zone grise. »

Aux côtés de Johnson en tant que Adam noir, le film présentera également la Justice Society of America (ou JSA), avec Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell et Pierce Brosnan jouant respectivement Atom Smasher, Hawkman, Cyclone et Doctor Fate. De plus, Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer et Uli Latukefu ont joué un rôle non divulgué, Sarah Shahi ayant signé pour incarner Adrianna Tomaz, une professeure d’université et combattante de la résistance à Kahndaq qui devient finalement un super-héros dans son propre droit.

Adam noir devrait sortir aux États-Unis le 29 juillet 2022. Cela nous vient de CBR.

Sujets : Adam noir