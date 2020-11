Blac Youngsta publie « F * ck Everybody 3 » Ft. Lil Durk, Lil Baby, DaBaby, Moneybagg Yo et plus

Il a déjà partagé ses singles « I Met Tay Keith First » avec Lil Baby et Moneybagg Yo ainsi que « Trench B * tch » avec Lil Durk, et maintenant Blac Youngsta a livré son dernier projet F * ck tout le monde 3. La star du rappeur de Memphis n’a cessé de croître au fil des ans et sur son dernier album, vous constaterez que Youngsta peut profiter de son temps pour célébrer ses réalisations tout en creusant profondément alors qu’il livre des paroles introspectives sur son ascension.

C’était il y a deux ans en 2018 lorsque Blac Youngsta nous a donné F * ck Everybody Two, et avec tout ce qui s’est passé dans sa vie depuis cette époque – et rien qu’en 2020 – le troisième volet de sa série arrive à un moment opportun. Les caractéristiques du projet incluent des looks de Lil Baby, Moneybagg Yo, Lil Durk, DaBaby, Lil Migo, J90, Swae Lee, Stunna 4 Vegas, Yo Gotti et 42 Dugg. Courant F * ck tout le monde 3 et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Introduction

2. Lumière du jour

3. J’ai rencontré Tay Keith pour la première fois avec Lil Baby et Moneybagg Yo

4. Où ils font cela

5. Trench B * tch ft. Lil Durk

6. Économiser de l’argent avec DaBaby

7. Héros du quartier

8. Get Here ft. Lil Migo & J90

9. Pure ft. Swae Lee

10. Crash Out avec Stunna 4 Vegas

11. Diss Me

12. Streets ft. Yo Gotti & 42 Dugg

13. Solo

14. Peuple fou