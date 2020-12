Blac Youngsta dit qu’il en a fini avec le bœuf sur Internet et crache immédiatement des menaces

Blac Youngsta dit qu’il en a fini avec le boeuf d’Internet avant de dire que quiconque l’essaie sur Internet est « allé mourir ».

Le rappeur de Memphis Blac Youngsta est l’un des personnages les plus éclectiques du hip-hop. Il est assez hilarant sur les réseaux sociaux mais, dans la vraie vie, ce n’est pas le genre de gars avec qui vous voulez jouer. Il a la tête sur un émerillon et il est toujours prêt à lancer des menaces. Cette semaine, il a déclaré au monde entier qu’il en avait fini avec le boeuf Internet avant de lancer immédiatement des menaces sur Internet, rappelant aux fans son imprévisibilité.

Bennett Raglin / En téléchargeant plusieurs messages textuels sur Instagram Stories, Blac Youngsta a déclaré: « J’ai fini sur Internet, mais si un *** joue avec moi sur Internet, il meurt. C’est la seule façon dont je peux lui prouver que je n’étais pas C’est pas une houe comme il le disait. » Alors, il n’en a pas fini avec le boeuf Internet? Les commentateurs sont un peu confus mais, à la fin de la journée, une chose est claire. Ne plaisante pas avec Blac Youngsta. « Je ne suis pas intouchable, c’est pourquoi je dois d’abord te toucher #NOHOMO », a-t-il ajouté. Il a suivi, tirant un peu de sagesse sur ses disciples. «J’ai été un n *** de rue toute ma vie et une chose que je peux dire», a commencé Blac Youngsta. « Voler de bonnes personnes vous porte malchance. Faire quelque chose de mal à une bonne personne vous porte malchance. Être irrespectueux envers les personnes âgées vous porte malchance. » Que pensez-vous des bombes de sagesse de Blac Youngsta? Souhaitez-vous vous inscrire à son TEDx Talk?